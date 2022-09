Turquia x Luxemburgo: onde assistir e horário da Liga das Nações (22/9)

Líder isolado no grupo A, a seleção da Turquia recebe Luxemburgo nesta quinta-feira, 22 de setembro, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Liga das Nações, no Estádio Fatih Terim de Basasehir. Fique ligado no texto a seguir e descubra onde assistir Turquia x Luxemburgo ao vivo.

Onde assistir Turquia x Luxemburgo hoje

O jogo da Turquia x Luxemburgo hoje vai passar no GloboPlay e Canais Globo, a partir das 15h45 (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão, o torcedor deve sintonizar o streaming GloboPlay somente se for assinante. Como não exibe em seu canal, a Rede Globo optou por retransmitir as imagens através da plataforma. Para obter a assinatura, deve acessar www.globoplay.globo.com por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Para quem é assinante da TV fechada, pode assistir ao futebol através do Canais Globo. O torcedor deve acessar com e-mail e a senha através de sua conta, encontrar o mosaico da programação e o jogo que deseja assistir.

Ambos estão disponíveis em aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

TURQUIA X LUXEMBURGO:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Fatih Terim de Basasehir, em Istambul, na Turquia

TURQUIA X LUXEMBURGO:

Árbitro: Tobias Stieler

Árbitro de vídeo: Benjamin Brand

Turquia x Luxemburgo: como vem as equipes?

Com 12 pontos, a Turquia segue na liderança com vasta vantagem no grupo A pela terceira liga da Liga das Nações, ou seja, a terceira divisão da competição. Se vencer nesta quinta-feira, o elenco turco praticamente confirma a sua vaga na segunda liga do torneio. Por isso, deve manter a sua escalação 100% titular para se garantir na classificação.

Provável escalação da Turquia: Bayindir; Kabak, Fergi Kadioglu, Ayhan, Celik; Kokçu, Akturkoglu, Kahveci, Under; Dursun e Dervisoglu.

Do outro lado, a seleção de Luxemburgo ocupa a vice-liderança do grupo com 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Se vencer nesta quinta-feira, o elenco continua na briga pela classificação, mas somente se os turcos perderem na próxima e última rodada na fase de grupos.

Provável escalação do Luxemburgo: Anthony Moris; Marvin, Chanot, Dirk, Mica Pinto; Lars Gerson, Leandro Barreiro, Florian, Thill; Gerson Rodrigues e Danel.

Classificação dos grupos na Liga C da Liga das Nações

A liga C é praticamente a terceira divisão na Liga das Nações. Dezesseis seleções são divididas em quatro grupos com quatro cada, onde disputam por seis rodadas, em pontos corridos, o acesso até a divisão superior.

Somente o líder de cada grupo avançam para a liga B, enquanto o quarto e último do grupo é rebaixado para a divisão inferior.

Confira a seguir como está a classificação ao início da quinta rodada da Liga das Nações.

GRUPO A

1 Turquia – 12 pontos

2 Luxemburgo – 7 pontos

3 Ilhas Faroé – 4 pontos

4 Lituânia – 0 pontos

GRUPO B

1 Grécia – 12 pontos

2 Kosovo – 6 pontos

3 Irlanda do Norte – 2 pontos

4 Chipre – 2 pontos

GRUPO C

1 Cazaquistão – 10 pontos

2 Eslováquia – 6 pontos

3 Azerbaijão – 4 pontos

4 Belarrússia – 2 pontos

GRUPO D

1 Geórgia – 10 pontos

2 Macedônia do Norte – 7 pontos

3 Bulgária – 3 pontos

4 Gibraltar – 1 ponto

Conheça a história da Liga das Nações e saiba como funciona o torneio de seleções