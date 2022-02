Uberlândia x Caldense: onde assistir o Campeonato Mineiro hoje – 22/02

As equipes de Uberlândia x Caldense se enfrentam nesta terça-feira, 22/02, no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 19h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor confere logo a seguir.

Onde assistir Uberlândia x Caldense

O jogo do Uberlândia e Caldense hoje vai passar no streaming TV NSports e na TV Federação Mineira, a partir das 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil de graça.

A plataforma do TV NSports está disponível através do site oficial (www.futebolmineiro.tv.br). Basta se cadastrar para ter acesso completo. Outra opção é também o canal no Youtube do serviço, que disponibiliza as imagens de graça.

Dados: 22/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Local: Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia

Transmissão: TV NSports e TV Federação Mineira

Como estão as equipes na temporada?

O Uberlândia vem de derrota para o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Mineiro. Dessa maneira, ocupa a décima primeira posição com apenas 5 pontos, ou seja, venceu uma partida, empatou duas e perdeu as outras três na competição. Por isso, se quiser brigar contra o rebaixamento, tem que ganhar o jogo de hoje.

Enquanto isso, o elenco do Caldense aparece em quinto lugar com 12 pontos no total, fazendo uma boa campanha com quatro vitórias e três derrotas. Se vencer o jogo de hoje, assume a quarta posição e fica ainda mais próximo de se garantir no G-4 do torneio mineiro.

Escalação do Uberlândia e Caldense

O Vera Cruz é o único time que tem desfalques no jogo de hoje. Márcio foi expulso no jogo contra o Náutico na última rodada e, por isso, não pode jogar.

Uberlândia: Rafael; Kellyton, Eduardo Thuram, William Monteiro, Maicon Souza; João Paulo, Naílson, Luanderson, Felipe Pará; Maurinho, Lucas Coelho

Caldense: Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan Costa, Lula, Matues Muller; Guilherme Borges, Íkaro, Alemão; Douglas Skilo, Neto Costa, João Diego

Jogos do Campeonato Mineiro

Seis jogos aconteceram no último fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Saiba quais são os jogos e horários.

Athletic Club 1 x 0 Democrata

URT 0 x 0 América-MG

Patrocinense 2 x 1 Tombense

Cruzeiro 2 x 2 Villa Nova

Terça-feira (22/02):

Uberlândia x Caldense – 19h

Sábado (26/02):

Pouso Alegre x Atlético-MG – 16h30

Veja como foi o último jogo do Uberlândia x Caldense.

