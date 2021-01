UD Ibiza x Athletic Bilbao (21/01): onde assistir ao jogo da Copa do Rei

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, UD Ibiza e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 15h, no Estadi Can Misses. Quem vencer o confronto está classificado para as quartas da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje,

UD Ibiza x Athletic Bilbao: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de UD Ibiza x Athletic Bilbao

Ao time da casa, nenhuma lesão. Portanto, é esperado que o técnico Juan Carlos Carcedo repita a escalação da última partida.

Possível UD Ibiza: García (Germán); Morillas, Goldar, González, Lopez; Manu, Molina, Peréz; Cirio, Davo; Castel.

Por outro lado, Martinez, presente no elenco da última partida não aparece na lista de convocação. Já Nolaskoain e Unai López ainda não podem retornar ao plantel.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

Jogos pela Copa do Rei

Além disso, outro jogo também vai acontecer hoje pelas oitavas de final da Copa do Rei. Então, confira o horário e onde assistir.

Cordoba 0 x 2 Real Sociedad

Alcoyano 2 x 1 Real Madrid

Cornellá x Barcelona – 17h – Fox Sports

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Ibiza disputa a terceira divisão do futebol espanhol, chamada de Segunda División B. Então, aparece pelo grupo 3 na divisão B em primeiro lugar na tabela, com vinte e seis pontos. Dessa maneira, totaliza oito vitórias, dois empates e zero derrotas.

Depois de consagrar-se campeão da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, a equipe do Bilbao agora tenta outro sucesso em competições nacionais. Jogando a elite do futebol espanhol, aparece em 13º lugar com vinte e um pontos. Dessa maneira, mantendo o bom desempenho em campo, consegue garantir vaga em competições internacionais para a próxima temporada.