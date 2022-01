Unirb x Barcelona de Ilhéus: onde assistir e horário hoje – 16/01

Pela primeira rodada do Campeonato Baiano em 2022, as equipes de Unirb x Barcelona de Ilhéus se enfrentam neste domingo, 16/01, a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Carneirão. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Unirb x Barcelona de Ilhéus?

Pela primeira rodada do Campeonato Baiano, a partida começa às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Carneirão, na cidade de Alagoinhas, no estado da Bahia Brasil.

Onde assistir Unirb e Barcelona de Ilhéus hoje?

O jogo não tem transmissão na TV. No entanto, os torcedores podem assistir a transmissão do confronto de hoje no Youtube da TVE , disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube da TVE de graça para todo o Brasil

Pelo Campeonato Baiano do ano passado, o Unirb terminou em nona posição e, por isso, não seguiu para a fase eliminatória da temporada. Agora, o elenco espera contar com um desempenho melhor em campo para chegar o mais longe possível.

Já o Barcelona, por outro lado, subiu da Série B do Baianão para a primeira divisão, onde vai disputar este ano com todo o gás necessário pronto para ficar por muitos anos e meses na elite do futebol baiano. Por isso, pretende escalar os seus principais jogadores para garantir o resultado na estreia.

Escalações de Unirb e Barcelona de Ilhéus:

Nenhuma das equipes tem desfalques no confronto deste domingo.

Provável escalação de UNIRB: Dejair; Digão, Dedé, William, Léo Alaba; Paulinho, Rogério Xodó; Carlos Magno, Dú Paraíba, Rafael Mar; Vinícius

Provável escalação de Barcelona de Ilhéus:

