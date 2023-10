Vai passar na Globo? Horário do jogo do Brasil e Venezuela hoje - 12/10

Vai passar na Globo? Horário do jogo do Brasil e Venezuela hoje – 12/10

Hoje tem jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O embate nesta quinta-feira, 12 de outubro, é válido pela terceira rodada do torneio e tem transmissão ao vivo.

Transmissão jogo do Brasil hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil contra a Venezuela nas Eliminatórias às 21h30, horário de Brasília, com narração de Luis Roberto e comentários de Ricardinho e Roger Flores. No Sportv, canal pago, é Luiz Carlos Jr. quem narra ao lado de Ana Thais Matos e Grafite.

Nenhuma outra emissora da TV aberta ou fechada pode transmitir os jogos das dez seleções durante as Eliminatórias da América do Sul porque a Globo é a dona dos direitos de transmissão, ela é a única que pode exibir cada um dos embates.

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela hoje, na Arena Pantanal, em Cuiabá, valendo os três pontos na terceira rodada da competição qualificatória para a Copa do Mundo da FIFA.

Qual é a escalação do jogo do Brasil x Venezuela hoje?

Para o jogo contra a Venezuela nesta quinta-feira, o treinador Fernando Diniz vai manter a mesma escalação dos dois últimos confrontos, com o goleiro Ederson; os laterais Guilherme Arana e Danilo; os zagueiros Marquinhos e Gabriel Guimarães; os meias Casemiro e Bruno Guimarães; e os atacantes Neymar, Rodrygo, Vini Junior e Richarlison.

Já o técnico Fernando Batista, da Venezuela, só não terá Jesús Bueno por lesão. Para o duelo da terceira rodada vai escalar o goleiro Romo; os zagueiros Osorio e Ángel; os laterais Miguel Navarro e Alexander González; os meias José Martinez, Rincón e Herrera; os atacantes Soteldo, Machís e Rondón.

Relembre quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo

Como funciona as Eliminatórias da Copa de 2026?

O Brasil é pentacampeão no futebol, mas para ter a chance de disputar a Copa do Mundo, primeiro tem que conquistar a sua vaga através das Eliminatórias da Copa do Mundo, o qualificatório que distribui vagas para as seleções melhores classificadas.

Cada federação do continente organiza o seu próprio qualificatório. No caso da América do Sul, é a Conmebol que fica encarregada de fundamentar o calendário e distribuir as vagas. Como a Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções, o número de vagas cresceu. Na América do Sul, vão ser seis vagas diretos e uma para a repescagem mundial.

Jogam as Eliminatórias sul-americanas as seleções de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Peru, Bolívia e Equador. O sistema de disputas é bem simples, as equipes se enfrentam em 18 rodadas, turno e returno, onde cada vitória dá 3 pontos e o empate um para ambos.

Os seis melhores da tabela avançam direto para a Copa, enquanto o sétimo disputará a repescagem mundial.

Calendário do Brasil em 2023

Falta muito para a próxima Copa do Mundo, mas as seleções já disputam as Eliminatórias que darão as vagas para o torneio da FIFA. Os confrontos só serão encerrados meses antes do grande baile começar.

O Brasil tem seis jogos em 2023, mas já cumpriu dois.

Brasil 5 x 1 Bolívia (1ª rodada)

Sexta-feira, 08/09 às 21h45

Estádio Mangueirão, em Belém

Peru 0 x 1 Brasil (2ª rodada)

Terça-feira, 12/09 às 23h

Estádio Nacional de Lima, no Peru

Brasil x Venezuela (3ª rodada)

Quinta-feira, 12/10 às 21h30

Arena Pantanal, em Cuiabá

Uruguai x Brasil (4ª rodada)

Terça-feira, 17/10 às 21h

Estádio Centenário

Colômbia x Brasil (5ª rodada)

Quinta-feira, 16/11 às 21h

Estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia

Brasil x Argentina (6ª rodada)

Terça-feira, 21/11 às 21h30

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

