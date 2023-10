Hoje tem Todas as Flores depois do jogo do Brasil contra a Venezuela, mas novela começará mais tarde; Confira - Foto: Reprodução/Globo/Vitor Silva/CBF

Hoje tem Todas as Flores depois do jogo do Brasil?

O feriadão de dia das crianças será marcado na TV Globo pela exibição da partida entre a seleção brasileira e a Venezuela depois da novela Terra e Paixão, horário que habitualmente é de Todas as Flores. O folhetim de João Emanuel Carlos foi afetado na programação por conta do jogo, mas ainda será exibido nesta quinta-feira, 12. Veja horário!

Que horas vai começar Todas as Flores hoje - 12/10

Por conta do jogo do Brasil, a novela Todas as Flores vai começar mais tarde hoje, às 23h35. Mesmo com o atraso, o capítulo terá a média de exibição parecida com os dos outros dias da semana, 50 minutos no total, e terminará 00h25, quando cederá espaço para o Jornal da Globo.

Todas as Flores não será a única novela afetada na programação da Globo de hoje por conta da partida de futebol. Elas por Elas, Fuzuê e Todas as Flores também começarão mais cedo. O remake da obra de Cassiano Gabus Mendes vai ao ar a partir das 18h05, o folhetim de Gustavo Reiz vai começar às 19h15 e a produção do horário nobre terá início às 20h35.

A partir de amanhã, 13, o folhetim de João Emanuel Carneiro volta ao seu horário de sempre, 22h25, logo depois de Terra e Paixão. Aos sábados, a trama estrelada por Sophie Charlotte não vai ao ar.

Para assistir ao vivo, é só sintonizar na TV Globo ou usar a aba ao vivo da Globo, disponível gratuitamente. A novela Todas as Flores está completa com seus 85 capítulos originais na Globoplay e a reedição especial para a TV aberta não é adicionada ao catálogo após a exibição no canal.

Segundo os dados de programação da emissora, no capítulo de hoje Debora será levada para a delegacia no começo do capítulo. O público conferiu ela recebendo voz de prisão no episódio passado e agora verá a vilã tendo que se explicar sobre seus crimes de tráfico humano.

Além disso, Rafael vai oferecer dinheiro para Galo, na tentativa de fazer o mau-caráter entregar Zoé e Samsa exigirá que a personagem de Regina Casé o ajude contra Luís Felipe. Por fim, Mauritânia terá momentos de romance com Javé e Maíra vai armar contra a mãe, que roubou seu filho.

Quando acaba Todas as Flores na Globo?

Pela quantidade de capítulos de Todas as Flores que ainda restam na exibição na TV aberta, o folhetim de João Emanuel Carneiro deve terminar entre o final de novembro e começo de dezembro. A TV ainda não confirma a data exata. A produção chegará ao fim com menos de 85 capítulos, tempo de sua exibição original, porque tem ganhado cortes na nova reedição.

De acordo com o jornalista Gabriel de Oliveira, do TV Pop, que teve acesso a um memorando da TV Globo enviado pela emissora para afiliadas agora no começo de outubro, a substituta de Todas as Flores na faixa de horário será a série norte-americana This Is Us, que foi exibida no canal nas quartas-feiras no final do segundo semestre do ano passado.

Ainda segundo a apuração do site, a série seria dividida em duas partes. A primeira ficará no ar em dezembro depois do The Voice Brasil, de terça e quinta. Depois, ela retornará em janeiro de 2024 e será exibida após o Big Brother Brasil até abril. Ainda não foi revelado se na segunda parte da exibição a série continuará de terça e quinta ou se será transmitida mais vezes na semana.

