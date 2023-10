Sem licença paternidade? Neymar vai jogar hoje contra a Venezuela

Com Neymar disponível, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Venezuela nesta quinta-feira, 12 de outubro, pela terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Assista o jogo do Brasil ao vivo na Globo e no Sportv hoje. Mas e a licença paternidade do jogador? Veja a escalação.

Neymar vai jogar hoje?

O técnico Fernando Diniz deve escalar Neymar no time titular para o jogo contra a Venezuela hoje, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA. O desafio com a Seleção acontece seis dias após o nascimento da filha Mavie, em 6 de outubro, o segundo do atleta e o primeiro com a influenciadora Bruna Biancardi.

Neymar mal pôde aproveitar os bons momentos ao lado da filha e já teve que viajar para Cuiabá, no Mato Grosso, para cumprir o seu compromisso com o time do Brasil no jogo desta quinta-feira. Nas redes sociais, o jogador divulgou muitos cliques ao lado da filha.

O atacante já se recuperou da lesão da coxa direita e por isso está apto para jogar novamente pela Seleção. Em setembro, ele entrou em campo durante as vitórias contra Bolívia e Peru. Para o confronto de hoje, Fernando Diniz irá contar também com Vinicius Junior e Rodrygo, a dupla do Real Madrid, e o camisa 9 da equipe Richarlison.

A escalação também conta com a volta de Guilherme Arana. Além disso, este é apenas o terceiro jogo da Seleção Brasileira sob o comando de Fernando Diniz

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 12 de outubro

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Onde assistir: TV Globo e SporTV

Classificação do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul

Com apenas dois jogos realizados até aqui nas Eliminatórias da Copa do Mundo na da América do Sul, já dá para ter ideia de quais seleções vão brigar pelas seis vagas disponíveis até o Mundial e uma para a repescagem. Os times do Brasil e Argentina - que ganhou a Copa do Mundo de 2022 no Catar - somam vitórias até aqui e, por isso, estão empatados em seis pontos.

Os seis primeiros avançam direto para o Mundial, enquanto o sétimo vai disputar a repescagem mundial. Enquanto isso, a Colômbia se mantém em terceiro com quatro pontos. Já o Uruguai e a Venezuela tem três pontos na classificação. Equador e Bolívia ainda não pontuaram, mas muita bola ainda vai rolar no qualificatório, tendo em vista que são 18 rodadas com pontos corridos.

As Eliminatórias da América do Sul são organizadas pela Conmebol, com a presença das seleções de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru. A Copa do Mundo de 2026 será nos Estados Unidos, Canadá e México.

Como vem a Venezuela para o jogo de hoje?

Sob o comando do treinador Fernando Batista, a Venezuela não poderá contar com Jesús Bueno, machucado e em recuperação no departamento médico de seu clube. O elenco estreou nas Eliminatórias com derrota para a Colômbia, 1x0, mas deu a volta por cima diante do Paraguai, com gol de Rondón.

Com três pontos, o grupo permanece em quinto lugar com três pontos. Na Copa do Mundo do Catar, a Venezuela não conquistou a pontuação necessária para avançar até o Mundial, mas este ano, com o aumento no número de vagas, poderá brigar e, quem sabe, carimbar o passaporte para a repescagem.

A Venezuela já está completa para o jogo desta quinta-feira. Os jogadores são: Romo (goleiro), Alexandar González (lateral),

Osorio (zagueiro), Wilker (lateral), Navarro (zagueiro); Rincón (meia), Herrera (meia), Bruno Martínez (meia); Machis (atacante), Soteldo (ponta/meia/atacante), Rondón (atacante)

