Valor jatinho Neymar: quanto custou o Embraer Legacy 450

Você já imaginou o valor jatinho Neymar? O jogador do Paris Saint-Germain não ganha as manchetes do mundo apenas pelo futebol, como também por sua vida privada e o estilo de vida luxuoso que leva. Mansões, roupas, carros, festas e até jatinhos estão no dia a dia do craque da Seleção Brasileira.

Para sanar a curiosidade dos torcedores, mostramos a seguir como é o jatinho particular do jogador e quanto custou a iguaria, mais uma entre as grandes luxúrias de Neymar.

Qual é o valor jatinho Neymar?

Quando comprou em 2016, o valor do jatinho de Neymar era de US$16,6 milhões, segundo informações da coluna Todos a Bordo, do portal UOL. O Embraer Legacy 450 foi uma das primeiras conquistas do atleta enquanto ainda defendia as cores do Barcelona ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, formando o famoso trio MSN. Sem nunca esconder a ostentação da vida privada, Neymar chegou a mostrar vários cliques dentro do jatinho e fora, sempre ao lado de amigos e familiares.

O Legacy pode fazer até 531 milhas por hora, além de reunir 2.900 milhas náuticas de uma só vez, voando em um único tanque. O jatinho também tem visão de voo aprimorado e câmera infravermelha, segundo informações do jornal inglês The Sun. O jatinho pode levar até nove passageiros, com velocidade de 870 km/h.

Neymar também tem avião

A vida luxuosa de Neymar não para por aí. Além de ter um jatinho particular, o jogador também tem um avião para chamar de seu, utilizado nas férias do jogador quando retorna da França para o Brasil ou até os lugares mais paradisíacos.

Além de saber o valor jatinho do Neymar, conheça também o avião que o craque utiliza. O avião é o modelo Cessna 680 Citation, construído em 2008 sob matrícula PR-SMK. De acordo com o site da ESPN, o valor da aeronave é de R$94 milhões.

O jato executivo tem capacidade para receber doze pessoas, com autonomia de 3.190 milhas e velocidade próxima a 890 quilômetros por hora, segundo informações do próprio fabricante.

Vida luxuosa de Neymar

Mansões, roupas de grife, carros, aviões e festas fazem parte da vida de Neymar. Fora dos gramados, o atacante do Paris Saint-Germain e camisa dez da Seleção Brasileira sempre dá o que falar com polêmicas.

Nas redes sociais é possível ver as viagens do atleta para os mais variados lugares do globo, além do estilo com marcas de grife. Neymar também faz questão de mostrar a sua opinião nos mais variados assuntos, desde futebol até responder críticas ao seu jogo.

Entre as iguarias, o jogador tem uma mansão em Mangaratiba, localizada no condomínio PortoBello, no litoral sul do Rio de Janeiro. O valor é de R$28 milhões, com 5 mil m2, segundo o jornal Extra. A casa foi comprada também em 2016, assim como a grande maioria dos seus imóveis.

Em Paris, na França, ele também possui uma mansão de 3 mil metros quadrados. Segundo o jornal inglês The Sun, o aluguel é de R$93 mil ao mês.

Além de jatinho e aeronave, Neymar também tem helicóptero. A peça, personalizada da Mercedes, é inspirada no Batmóvel e custou 10,5 milhões de libras segundo o jornal BILD, o mesmo que 66 milhões de reais na cotação de junho de 2022.

+ Conheça a mansão de Neymar em Mangaratiba