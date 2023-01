Varzim x jogo do Benfica hoje na Taça de Portugal; saiba como assistir - 10/01/23

Valendo a classificação para a próxima fase do torneio, as equipes se enfrentam nesta terça-feira

Nesta terça-feira, o jogo do Benfica hoje vai ser contra o Varzim pelas oitavas de final da Taça de Portugal, segundo torneio mais importante do cenário esportivo do país. A decisão tem início às 17h45 (horário de Brasília) no Estádio do Varzim. Saiba onde assistir ao jogo de hoje a seguir no texto.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje vai passar no ESPN 4 e Star + a partir das 17h45 (Horário de Brasília).

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Somente quem é assinante tem acesso à programação dos canais.

Outra opção é acompanhar no Star +, plataforma de streaming também para assinantes. Dá para acessar tanto no site como no aplicativo.

Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 16h45.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Varzim

TV: ESPN 4

Online: Star +

LEIA: Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?

Varzim x Benfica na Taça de Portugal

Não há dúvidas de que o Benfica é o grande favorito no jogo desta terça-feira. Mesmo com reservas, o elenco de Lisboa deve deixar o gramado com a classificação para as quartas de final da Taça de Portugal na temporada.

No fim de semana, o elenco português venceu o Portimonense por 1 a 0, no Campeonato Português. O time comandado por Roger Schmidt é o líder da competição com 40 pontos, seis de vantagem diante do segundo colocado no torneio.

O Benfica contabiliza 26 títulos da Taça de Portugal.

Provável escalação do Varzim: Ricardo Nunes; Tito Junior, Bonilla, João Faria, Tiago Cerveira; Jorge Vilela, Paulo Daniel, Ivan Quivira, Joãozinho; Areias e João Vasco.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho, Aursnes, Rafa; Draxler e Gonçalo Ramos.

+ Roberto Dinamite no Barcelona: o único clube do craque no exterior

Qual é o próximo jogo do Benfica no Campeonato Português?

Líder do Campeonato Português, o Benfica volta a jogar no próximo domingo, 15 de janeiro, durante a décima sexta rodada da competição.

O jogo vai ser contra o Sporting, em clássico português a partir das 15h (Horário de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa. Quanto à transmissão ainda não dá para saber se a partida será ou não exibida na TV ou de maneira online no Brasil.

O Benfica contabiliza 40 pontos em 15 jogos disputados.

Leia também

Qual é a fortuna de Nasser Al-Khelaifi, bilionário do PSG