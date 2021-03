Vasco x Botafogo: como assistir ao vivo e escalações do jogo

Vasco e Botafogo fecham a quarta rodada do Campeonato Carioca 2021 com clássico neste domingo (21), às 18h. Ainda sem nenhuma vitória e no penúltimo lugar da tabela, o Cruzmaltino busca sua recuperação no Estadual, em confronto contra o invicto Fogão. Saiba como assistir ao vivo o clássico entre Vasco e Botafogo.

Vasco e Botafogo

Data: 21/03/2021

Horário: 18h (hora de Brasília)

Como assistir ao vivo Vasco e Botafogo ?

O confronto deste domingo não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode assistir ao vivo o jogo entre Vasco e Botafogo pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde será o jogo entre Vasco e Botafogo?

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2021, o Vasco recebe o Botafogo no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h (horário de Brasília). A equipe de Marcelo Cabo soma duas derrotas e um empate até então no Estadual. Na estreia, perdeu para a Portuguesa pelo placar mínimo e na sequência sofreu revés para o Volta Redonda, também por 1 a 0. Logo depois dos dois resultados negativos, conseguiu empatar contra o Nova Iguaçu em 2 a 2, na última rodada.

Já o Botafogo vive situação oposta no campeonato. Em quarto lugar, o Fogão soma cinco pontos, com uma vitória e dois empates. Na primeira rodada, empatou em 0 a 0 com o Boavista, mas venceu o Resende por 3 a 0 na sequência. No entanto, voltou a empatar na competição em 0 a 0 com o Bangu na última rodada.

Qual a provável escalação do jogo?

Vasco : Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda, MT; Caio Lopes, Figueiredo, Matias Galarza; Laranjeira, Juninho e Gabriel Pec.

: Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda, MT; Caio Lopes, Figueiredo, Matias Galarza; Laranjeira, Juninho e Gabriel Pec. Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley.

Quem venceu mais o clássico entre Vasco e Botafogo?

O popular Clássico da Amizade já ocorreu em 335 oportunidades, com 144 vitórias do Cruzmaltino contra 92 do Alvinegro. Há ainda 99 empates em toda história do então confronto.

Quais os jogos da 4ª rodada do Cariocão?

Flamengo 4 x 1 Resende

Volta Redonda 1 x 0 Macaé

Boa Vista 1 x 2 Nova Iguaçu

Bangu x Fluminense

Domingo

Madureira x Portuguesa – 15h30

Vasco x Botafogo – 18h

