Venezuela x Bolívia: onde assistir ao vivo, horário e escalações – 28/01

Equipes disputam a classificação de maneira direta até a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, as equipes da Venezuela x Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira, 28/01, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio La Carolina. O jogo internacional de hoje tem transmissão então saiba onde assistir.

Onde assistir jogo da Venezuela x Bolívia hoje

O jogo de hoje vai passar no SporTV 3 ao vivo com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Premiere, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou no site.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: SporTV 3

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

Escalações de Venezuela e Bolívia

As duas seleções devem entrar em campo com as escalações certeiras e completas, isto é, todos titulares.

A Bolívia, entretanto, tem Algarañaz como desfalque após ser expulso na última rodada.

Escalação do jogo da Venezuela: Fariñez; Hernández, Ferraresi, Osorio, Oscar González; Rincón, Moreno, Luis González, Machís; Aristeguieta, Savarino

Escalação do jogo do Bolívia: Lampe; Diego Bajarano, Quinteros, José Sagredo, Roberto Fernández; Leonel Justiniano, Villarroel, Abrego; Juan Arce, Marcelo Moreno, Rodrigo

Como estão as equipes na temporada?

Lanterna da tabela nas Eliminatórias com apenas 7 pontos, a Venezuela praticamente não tem mais chances de ir para a Copa do Mundo. Para chegar ao menos na repescagem precisa vencer o jogo de hoje e os restantes e torcer também por tropeços dos adversários, o que parece impossível. Por fim, contabiliza duas vitórias, um empate e onze derrotas.

Enquanto isso, a Bolívia se mantém em 8ª posição com 15 pontos depois de vencer quatro jogos, empatar outros três e perder sete nas Eliminatórias. O elenco está longe da vaga e, por isso, tem que ganhar o jogo desta sexta-feira e torcer contra os adversários nas próximas rodadas se quiser se garantir no Mundial de 2022.

Relembre o último jogo entre Venezuela x Bolívia.

Leia também:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa: veja a classificação atualizada