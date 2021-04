Verona x Lazio: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (11/04)

Verona e Lazio se enfrentam neste domingo (11) a partir das 10h (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam vencer o confronto de hoje para subir na tabela de classificação. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Verona x Lazio: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assistir através do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de melhorar o seu rendimento no Campeonato, o Verona aparece em 8ª posição com quarenta e um pontos. Entretanto, mesmo se vencer hoje, não altera a sua posição. No elenco de jogadores, não tem Ronaldo Vieira e Cetin.

Enquanto isso, a Lazio aparece em 6º com cinquenta e dois. Brigando na parte de cima da tabela, precisa do resultado em seu favor para continuar lutando por uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Assim, não pode jogar com Luiz Felipe por lesão, enquanto Lazzari e Correa estão suspensos.

Possíveis escalações de Verona x Lazio

Possível Verona: Silvestri; Dimarco, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Lazovic, Veloso, Tameze; Barák, Zaccagni, Lasagna.

Possível Lazio: Pepe Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Fares, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pereira; Lulic, Immobile.

Outros jogos do Campeonato Italiano

Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, outros jogos também acontecem. Então, veja quais são e os horários

Spezia 3 x 2 Crotone

Parma 1 x 3 Milan

Udinese 0 x 1 Torino

Inter de Milão x Cagliari – 07h30

Juventus x Genoa – 10h

Sampdoria x Napoli – 10h

Roma x Bologna – 13h

Fiorentina x Atalanta – 15h45

Benevento x Sassuolo – Segunda-feira – 15h45

