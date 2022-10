Verona x Udinese: onde assistir e horário do Campeonato Italiano (03/10)

Equipes disputam a oitava rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

Pela oitava rodada do Campeonato Italiano, Verona x Udinese se enfrentam nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi. Enquanto os anfitriões querem escapar da zona de rebaixamento, os visitantes brigam na parte de cima da classificação. Por isso, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Verona x Udinese hoje ao vivo

O jogo do Verona x Udinese hoje terá transmissão do Star+, serviço de streaming, às 15h45 (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só pode acompanhar o jogo do Campeonato Italiano nesta segunda-feira através do Star +, serviço de streaming para assinantes.

Disponível no aplicativo para celular, tablet, smartv e computador, os pacotes estão à venda por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

VERONA X UDINESE:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi

Onde assistir Verona x Udinese hoje: Star +

Como vem as equipes de Verona e Udinese hoje?

Com cinco pontos conquistados, o Verona ocupa a primeira posição da zona de rebaixamento, em 18º lugar com o total de uma vitória, dois empates e quatro derrotas no total. Como tem um ponto a menos do que o Bologna, que está fora da degola, o grupo amarelo vai em busca da vitória para consagrar-se e finalmente escapar da degola.

Para o jogo desta segunda-feira, o Verona não tem desfalques.

Provável escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Hien; Lazovic, Miguel Veloso, Illic, Depaoli; Verdi, Hrustic e Henry.

Do outro lado, a Udinese vem na 5ª posição da tabela com dezesseis pontos, conquistados em cinco vitórias, um empate e uma derrota também neste início de temporada no Campeonato Italiano. Se vencer nesta segunda-feira, encerra a rodada na terceira posição.

Masina e Leonardo Buta são desfalques aos visitantes.

Provável escalação do Udinese: Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto e Deulofeu.

Classificação do Campeonato Italiano

Vinte equipes disputam o Campeonato Italiano pela temporada 2022/23 da primeira divisão. O primeiro colocado será o campeão do torneio, enquanto os três últimos serão rebaixados até a segunda divisão.

1 Napoli – 20 pontos

2 Atalanta – 20 pontos

3 Lazio – 17 pontos

4 Milan – 17 pontos

5 Udinese – 16 pontos

6 Roma – 16 pontos

7 Juventus – 13 pontos

8 Sassuolo – 12 pontos

9 Inter de Milão – 12 pontos

10 Torino – 10 pontos

11 Fiorentina – 9 pontos

12 Spezia – 8 pontos

13 Lecce – 7 pontos

14 Salernitana – 7 pontos

15 Empoli – 7 pontos

16 Monza – 7 pontos

17 Bologna – 6 pontos

18 Verona – 5 pontos

19 Cremonese – 3 pontos

20 Sampdoria – 2 pontos

