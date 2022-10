Marcos Pontes (PL) é o senador eleito em São Paulo; veja lista

Marcos Pontes (PL) foi o senador eleito em São Paulo nas eleições de 2022. O candidato apoiado por Bolsonaro teve 49,77% dos votos. Márcio França (PSB) ficou em segundo lugar com 36%. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário de votos já no primeiro turno eleitoral.

Senador eleito em São Paulo e nos estados do Brasil em 2o22

Segundo apuração oficial do TSE, Marcos Pontes (PL) foi eleito com 49,77% dos votos válidos como senador em São Paulo. Márcio França (PSB) ficou em segundo lugar com 36% dos votos. Edson Aparecido (MDB) ficou com 7,79%, Janaina Paschoal (PRTB) com 2%, Ricardo Mellão (Novo) com 1,45%, Vivian Mendes (UP) com 1,31% e Aldo Rebelo (PDT) com 1%.

Os candidatos Prof. Tito Bellini (PCB), Dr. Akzuol (DC) e Mancha Coletivo Socialista (PSTU) não chegaram a 1%. O candidato Antonio Carlos (PCO) teve sua candidatura anulada.

Todos os senadores eleitos em 2022

Paraná: Sérgio Moro (União) Roraima: Dr. Hiran (PP) Mato Grosso: Welligton Fagundes (PL) Espírito Santo: Magno Malta (PL) Acre: Allan Rick (União) Tocantins: Professora Dorinha (União) Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP) Distrito Federal: Damares (Republicanos) Rio Grande do Sul: Hamilton Mourão (Republicanos) Ceará: Camilo (PT) Goiás: Wilder Morais (PL) Amapá: Davi Alcolumbre (União) Santa Catarina: Jorge Seif (PL) São Paulo: Marcos Pontes (PL) Rio de Janeiro: Romário (PL) Bahia: Otto Alencar (PSD) Paraíba: Efraim Filho (Uniã0) Sergipe: Laércio (PP) Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (PSC) Pernambuco: Tereza Leitão (PT) Rio Grande do Norte: Rogério Marinho Pará: Beto Faro (PT) Rondônia: Jaime Bagattoli Alagoas: Renan Filho (MDB) Amazonas: Omar Aziz (PSD) Piauí: Wellington Dias (PT) Maranhão: Flávio Dino (PSB)

Eleição de senador

A eleição para o Senado Federal é diferente dos demais cargos, pois ela é feita de maneira alternada. Os brasileiros votam, alternadamente, em 1/3 e 2/3 dos 3 senadores eleitos em cada estado. Então, este ano, os eleitores votaram em um nome e em 2026 votam em outros dois.

Cada senador é eleito diretamente para dois mandatos de quatro anos também, o que totaliza oito anos em exercício. Segundo a Constituição Federal de 1988, os senadores devem ser eleitos, todos, no primeiro turno, não havendo a possibilidade de um segundo turno para definir o cargo.

Em 2023, Marcos Pontes (PL) vai se juntar aos senadores eleitos em 2018 por São Paulo, Giordano (PSDB) e Mara Gabrilli (PSDB).

Segundo turno

Os eleitores paulistas precisarão retornar às urnas no segundo turno para decidir o governador do estado. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) foram os nomes mais votados no primeiro turno, mas nenhum deles atingiu mais da metade dos votos válidos.

Portanto, eles se enfrentarão no dia 30 de outubro para o pleito final. De acordo com a apuração oficial, Tarcísio teve 42% dos votos válidos e Haddad 35%.