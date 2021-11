Victoria CF x Villarreal: onde assistir a Copa do Rei hoje (30/11)

Pela primeira fase da Copa do Rei, as equipes Victoria CF x Villarreal se enfrentam nesta terça-feira, 30/11, com a bola rolando a partir das 15h (horário de Brasília) no Estádio Municipal de Riazor. Quem vencer está classificado para a próxima fase. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Victoria CF x Villarreal: O confronto entre Victoria CF e Villarreal terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Riazor, cidade de Corunha, na Espanha

TV: ESPN 2

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na fase preliminar, a equipe do Victoria CF venceu o time do Hernani por 1 a 0 na quarta-feira, 17 de novembro deste ano. Agora, buscando fazer história, a pequena equipe do bairro Santa Lucía, da cidade de Coruña na Espanha, deve entrar com todo o gás necessário com os seus melhores jogadores mesmo que seja um confronto difícil de se jogar.

Enquanto isso, o Villarreal é o grande favorito no jogo desta terça-feira. Porém, como o futebol é imprevisível, tudo pode acontecer e é por isso que o Submarino Amarelo vai se cuidar da melhor forma possível em campo. Pela primeira divisão do Campeonato Espanhol ocupa a 12ª posição com 16 pontos no total.

Escalações de Victoria CF x Villarreal:

O time do Villarreal é o grande favorito no jogo desta terça, buscando poupar alguns de seus jogadores principais e titulares.

VICTORIA CF: López; Rodríguez, Piaza, Méndez, Pipo, Mandayo; Sergito, Sande; Mauriz, Rana, Pérez

VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Gómez; Trigueros, Groeneveld

