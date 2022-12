VÍDEO: quem errou o pênalti do Brasil hoje contra a Croácia nas quartas

Nos pênaltis, a Seleção Brasileira foi eliminada para a Croácia da Copa do Mundo do Catar. No tempo regular, as equipes empataram sem gols, enquanto na prorrogação o empate em 1 a 1 levou para as penalidades. Sem errar nenhum, os croatas consagraram-se na semifinal mais uma vez. Confiar como foi e quem errou o pênalti do Brasil hoje na disputa.

Como foi a disputa de pênalti do Brasil hoje contra Croácia

O Brasil acertou duas das quatro cobranças de pênalti que cobrou. Rodrygo, do Real Madrid, e Marquinhos, do PSG, foram os jogadores que erraram o pênalti do Brasil hoje.

O Brasil entrou em campo confiante. No primeiro tempo, entretanto, não fez uma boa etapa. Vini Júnior comandou a equipe brasileira ao lado de Neymar. O jovem do Real Madrid foi bem, com boas chances de abrir o placar enquanto Neymar também assustou.

O destaque da Croácia, entretanto, foi Livakovic. Se o Brasil foi superior em campo, o goleiro tratou de pegar todos os chutes.

No segundo tempo os brasileiros novamente foram superiores. Desta vez, com diversas tentativas enquanto os croatas sequer assustaram o goleiro Alisson. Na prorrogação, Neymar abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Petkovic deixou tudo igual no finalzinho do segundo tempo do tempo extra.

Como foi a cobrança de pênaltis?

Nos pênaltis, Rodrygo foi o primeiro a bater para o Brasil. O jogador, entretanto, viu Livakovic defender a cobrança.

Assista a defesa do goleiro croata.

O goleiro Livaković voou para fazer mais uma defesa importante de pênalti na #CopaDoMundoFIFA #HRV — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 9, 2022



Majer respondeu e fez o gol. Casemiro, experiente jogador, também marcou. Modric, capitão da Seleção da Croácia, também aumentou o placar para os croatas.

Pedro, do Flamengo, marcou bem e descontou para o Brasil. Orsic, na sequência, cobrou e mandou para o fundo das redes.

Marquinhos foi o quarto e último do Brasil. O jogador mandou a bola na trave, que foi para fora e deu a classificação para os croatas.

O momento da classificação! Mais uma vez a Croácia está em uma semifinal de #CopaDoMundoFIFA #HRV — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 9, 2022

Caminho do Brasil na Copa do Catar

A Seleção Brasileira se despede da Copa do Mundo do Catar com bons números. No grupo G, terminou em primeiro lugar com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota para Camarões.

O elenco venceu a Sérvia por 2 a 0 na primeira rodada e depois a Suíça, por 1 a 0, na segunda rodada.

Nas oitavas de final, goleou Coreia do Sul por 4 a 1, com a presença forte dos seus jogadores. Na quarta de final, entretanto, perdeu para a Croácia nos pênaltis, algo que a equipe europeia conhece muito bem.

Na edição passada, em 2018, alcançou a final com prorrogação e pênaltis em todas as fases mata-mata.

Quem a Croácia pega na semifinal?

Agora que avançou até a semifinal da Copa do Mundo, a Croácia vai pegar a Holanda ou a Argentina na etapa eliminatória da competição.

O jogo entre as duas seleções nas quartas de final será jogado também na sexta-feira, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail com transmissão ao vivo.

A partida entre Croácia e o vencedor na semifinal vai ser na terça-feira, 13 de dezembro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail.

No outro lado da chave da Copa do Mundo, jogam as quartas Marrocos e Portugal, enquanto o clássico internacional entre Inglaterra e França também será disputado amanhã, às 12h e 16h, horário de Brasília.

