Saiba qual é o cenário da Seleção Brasileira no maior evento de futebol do planeta

Ainda tem jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022?

Ainda tem jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022?

A Seleção Brasileira chegou ao Catar como a grande favorita ao título da Copa do Mundo. Sob o comando de Tite, o elenco perdeu para a Croácia nas quartas de final. Mesmo assim, ainda tem jogo do Brasil na Copa ou não?

Por que não tem jogo do jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Com a derrota para a Croácia nas quartas de final, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo e não joga mais no Catar este ano.

Como não existe repescagem na Copa do Mundo e a seleção perdeu no mata-mata, não tem mais jogo do Brasil na Copa do Catar.

A Seleção foi derrotada para os croatas nas quartas de final, ou a fase eliminatória. Isso significa que está fora da competição e não tem mais como disputar o título.

O elenco passou pela fase de grupos em primeiro lugar. A primeira fase é jogada em pontos corridos por três rodadas, ou seja, os elencos que terminam entre os dois primeiros avançam e os outros dois estão eliminados de maneira precoce.

Depois, nas oitavas de final, derrotou a Coréia do Sul com goleada. O mata-mata é a uma espécia de playoff, onde o vencedor segue na disputa e o perdedor volta mais cedo para a casa. Não tem classificação ou nenhuma pontuação, somente o melhor e o pior.

Dessa maneira, o Brasil não joga mais em 2022.

Campanha do Brasil na Copa do Catar

Sob o comando de Tite, a Seleção Brasileira chegou ao Catar com o status de favorita. Essa foi a segunda Copa do Mundo do treinador, além da probabilidade de ser a última com Neymar.

No grupo G, estreou com vitória em cima da Sérvia por 2 a 0, dois gols de Richarlison. Na segunda rodada, contra a Suíça, ganhou por 1 a 0, gol de Casemiro. Mas na terceira e última rodada da fase de grupos, foi derrotado por Camarões pelo resultado de 1 a 0.

Mesmo com a derrota, o Brasil se classificou como líder, seis pontos, para as oitavas de final. Seguindo o chaveamento, disputou com a Coreia do Sul e venceu por 4 a 1.

Nas quartas, entretanto, o sonho acabou. As seleções de Brasil e Croácia marcaram os gols em 1 a 1 na prorrogação do jogo, mas nos pênaltis os croatas levaram a melhor.

Brasil 2 x 0 Sérvia

Brasil 1 x 0 Suíça

Camarões 1 x 0 Brasil

Brasil 4 x 1 Coreia do Sul (oitavas de final)

Brasil 1 (2x4) 1 Croácia (quartas de final)

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira só volta a jogar no ano que vem, em 2023. Com o encerramento da era Tite, resta saber quem será o comandante escolhido pela CBF para substituir o profissional.

Serão cinco compromissos do Data FIFA no ano que vem. O primeiro está marcado de 20 até 28 de março, segundo jornal Lance. Depois, o mês de junho, setembro, outubro e novembro.

É importante ressaltar que em cada mês dos amistosos, o treinador vai fazer uma nova convocação. Não necessariamente a escolha dos jogadores de março vai ser igual em junho.

Confira as datas do Data FIFA no ano que vem, segundo jornal Lance, e fique de olho para não perder nada no próximo jogo do Brasil.

20 até 28 de março de 2023

12 a 20 de junho de 2023

04 até 12 de setembro de 2023

09 até 17 de outubro de 2023

13 até 21 de novembro de 2023

Leia também:

Técnicos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

Quando é escanteio no futebol

Qual é a idade de Messi

Quando começa a semifinal da Copa

Quando acaba a Copa do Mundo 2022 do Catar

Em qual fase os cartões zeram