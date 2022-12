Vote e escolha quem é o craque da Copa do Mundo no Catar até aqui entre os principais jogadores

Enquete: quem é o craque da Copa do Mundo no Catar 2022?

A Copa do Mundo da FIFA é a maior vitrine do futebol. Convocados para representarem seus países, os jogadores fazem questão de mostrar do que são capazes com a bola no pé. Quem vai ser o craque da Copa do Mundo no Catar? Quem vai levar a sua seleção para a glória eterna?

Enquete da Copa do Mundo 2022

Quem é o craque da Copa do Mundo no Catar 2022?

Trinta e duas seleções participam da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, entre novembro e dezembro de 2022. Em cada nova etapa eliminatória, o número de participantes vai caindo enquanto significativamente o nível na qualidade de embates só aumenta.

A França, atual campeã, é a favorita para ganhar a Copa do Catar. No entanto, Brasil, Holanda, Argentina e Inglaterra chegam como grandes competidoras na busca ao troféu.

Entre as partidas, os jogadores se destacam enquanto fazem de tudo para garantir a vitória as suas seleções nas fases eliminatórias. Quem vai ser o craque da Copa do Mundo de 2022?

Kylian Mbappé - França

Com apenas 23 anos, Mbappé não cansa de surpreender em campo. O camisa 10 da Seleção Francesa é o favorito ao prêmio de melhor jogador da Copa do Catar tanto pela FIFA como na opinião do público.

Astro do PSG, o francês jogou todas as partidas com a França. No jogo contra a Polônia, nas oitavas de final, Mbappé acertou a rede do goleiro Szczesny duas vezes para dar a classificação até as quartas no Catar.

Em 2018, Mbappé tornou-se o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo.

Richarlison - Brasil

O querido "Pombo" da Seleção Brasileira também está cotado para ser o grande destaque na Copa. Com 25 anos, o jogador do Tottenham chega em sua melhor fase para levar o Brasil ao hexa.

Na estreia da equipe brasileira contra a Sérvia, na fase de grupos, Richarlison marcou os dois gols da vitória, levando a nação à loucura.

Neymar - Brasil

O craque da Seleção Brasileira também concorre ao título de melhor craque da Copa do Mundo no Catar. Neymar, aos 30 anos, vive ótima fase dentro de campo além de mostrar o seu melhor início de temporada pelo PSG.

No jogo contra a Sérvia, na primeira rodada, o jogador machucou o tornozelo, mas voltou nas oitavas de final e, de pênalti, deixou a sua marca na competição. Agora, Neymar também vai brigar para ser o carque da Copa.

Vinícius Júnior - Brasil

Que o Brasil está recheado de craques, é fato. Vini Júnior, astro do Real Madrid, é um deles. Com apenas 22 anos, o atleta promete fazer bonito dentro de campo para trazer o hexacampeonato ao Brasil.

Em sua primeira Copa do Mundo, Vini só não jogou uma partida na fase de grupos. Na vitória contra a Coreia do Sul nas oitavas de final ele anotou o seu gol, além de ser responsável por belas assistências aos companheiros.

Antoine Griezmann - França

O veterano Griezman, de 31 anos, foi um dos responsáveis por dar o título de 2018 para a França. Este ano, no Catar, ele repete a sua trajetória em campo enquanto tenta dar a terceira estrela aos franceses.

Astro do Atlético de Madrid, Griezmann está em sua terceira Copa do Mundo. Ele não é conhecido por marcar muitos gols e sim por prestar assistência aos companheiros de equipe como Mbappé e Giroud, responsável pelas jogadas que terminam em gol.

Messi - Argentina

Sete vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi joga a sua última Copa do Mundo com a Argentina. Para fechar o seu ciclo com chave de ouro, promete fazer de tudo para trazer para casa a taça dourada.

Aos 35 anos, jogador do PSG, Messi é o capitão da Argentina. Na partida contra o México, na segunda rodada da fase de grupos, ele evitou a eliminação precoce dos argentinos, além de ser também o responsável por um dos gols do triunfo contra a Austrália, nas oitavas.

Cristiano Ronaldo - Portugal

Outro grandes craque do futebol também pode estar se despedindo esse ano. Trata-se de Cristiano Ronaldo, da Seleção de Portugal. Aos 37 anos, o jogador pode encerrar de vez o seu ciclo na equipe portuguesa e, para isso, nada melhor do que o primeiro título para Portugal.

O craque, entretanto, não confirmou se vai ou não parar de jogar. Neste momento ele está sem clube depois de ser desligado pelo Manchester United.

Harry Kane - Inglaterra

Artilheiro da Copa do Mundo da Rússia com seis gols, Harry Kane, de 29 anos, quer igualar ou até mesmo quebrar o seu recorde também no Catar.

O jogador do Tottenham integra a Inglaterra, grande favorita ao título este ano. Na fase grupos ele não marcou, mas nas oitavas ele foi um dos responsáveis por dar a vitória aos ingleses contra Senegal, garantindo a classificação.

Luka Modric - Croácia

Responsável por levar a Croácia para a final da Copa do Mundo em 2018, Modric, de 37 anos, também pode estar em sua última edição no Mundial da FIFA. Modric é titular da seleção desde 2006, quando fez a sua estreia com o elenco.

O jogador do Real Madrid integra o time titular da Croácia no Catar, responsável por servis os companheiros em assistências. Modric não marca gols, esse não é o seu principal forte, mas cria jogadas e ajuda os colegas como ninguém.

Cody Gakpo - Holanda

Gakpo, de apenas 23 anos, também concorre ao título de melhor craque da Copa do Mundo no Catar. Vestindo as cores da Holanda, o jovem atleta do PSV faz bonito dentro de campo com a Laranja Mecânica.

Na fase de grupos, Gakpo foi o responsável por marcar três gols, ganhando até mesmo o troféu de melhor jogador da partida em uma delas. Agora, no mata-mata, o jovem holandês quer manter o alto desempenho para cair nas graças dos torcedores e dar o primeiro título para a Holanda.

Hakimi - Marrocos

A seleção de Marrocos é a grande sensação da Copa do Mundo no Catar. Hakimi, lateral do PSG de 24 anos, não marcou gols em nenhuma das partidas que disputou, mas foi o grande responsável pela classificação histórica de Marrocos até as quartas de final.

Na disputa de pênaltis contra a Espanha nas oitavas de final, Hakimi acertou a última penalidade e deu a vitória ao elenco árabe pela primeira vez na história.

Quem foi o craque da Copa do Mundo em 2018?

Em 2018, na Rússia, o croata Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após a seleção disputar a final contra a França. Por 4 a 2, os franceses levantaram a taça de campeão do mundo, mas foi Modric quem foi escolhido pela FIFA como o melhor da competição.

Na Copa do Mundo da Rússia, Modric jogou todas as sete partidas com dois gols marcados e uma assistência, além de liderar a seleção croata até a grande final. No mata-mata, a Croácia enfrentou prorrogação e pênaltis em todas as etapas até a decisão.

Eden Hazard, da Bélgica, e Antoine Griezmann, da França, ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Quando é a final da Copa do Mundo 2022?

A final da Copa do Mundo do Catar está agendada para 18 de dezembro, domingo, ao meio dia (horário de Brasília) no Estádio Lusail, na cidade de Lusail.

As duas seleções se classificaram através da semifinal. Os dois vencedores do confronto avançam para a decisão, enquanto os perdedores jogam a disputa pelo terceiro e quarto lugar no sábado, um dia antes da final.

O Estádio Lusail foi cotado para receber a grande final antes mesmo da competição começar. A FIFA escolheu o local porque é o maior do Catar, construído especialmente para receber a Copa. O local tem a capacidade para 88 mil torcedores.

O design remete à uma vasilha ou tigela, semelhante à cultura árabe nos artesanatos.

