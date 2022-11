Vídeos de calopsita cantando hino do Flamengo fazem sucesso na web

Aves aparecem cantando o hino do Flamengo nas redes sociais; buscas para assistir ao animal são altas nas redes sociais e no Google

Para celebrar vitórias e títulos do clube do coração, torcedores publicam nas redes sociais vídeos dançando e comemorando o triunfo. Porém, nos últimos dias, a seção de vídeos de bichinhos dançando e até 'cantando' o hino dos times tem agitado a web nas redes sociais. Por exemplo, você já viu vídeos de calopsita cantando hino do Flamengo?

4 Vídeos de calopsita cantando hino do Flamengo

É comum encontrarmos nas redes sociais vídeos de bichinhos de estimação 'dançando' ao ritmo do hino dos times de futebol ou até mesmo mostrando interesse nos jogos pela televisão ou celular. Mas você já viu os vídeos de calopsita cantando hino do Flamengo?

O termo 'calopsita' junto ao nome 'Flamengo' cresceu nas buscas do Google nos últimos meses. Com a conquista dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores no mês de outubro em 2022, os torcedores aproveitaram para publicarem ainda mais os vídeos e, ao mesmo tempo, o interesse dos flamenguistas para assistir aos bichinhos.

A calopsita é uma ave da família Cacatuidae, parentes distantes das cacatuas e dos papagaios e nativas da Austrália, de acordo com o site da Cobasi. A personalidade única desta ave é o que chama a atenção dos brasileiros, sempre mostrando a alegria com o seu dono e por serem sociáveis.

Nas redes sociais, podemos encontrar vários vídeos de calopsita cantando hino do Flamengo. No Tik Tok, o usuário "calopsitas mansa" publicou o seu bichinho assobiando ao hino do clube carioca.

A usuária 'Letícia.olimpio2'' também publicou no Tik Tok a sua calopsita cantando o hino.

"Vocês tem calopsita que cantam? o meu canta o hino do Flamengo" publicou na legenda.



Já "_lelev", também no Tik Tok, mostrou a sua calopsita assobiando o hino do Rubro-Negro e encantou os seguidores.

O vídeo publicado por Dayvison Renan no Youtube também mostra o seu bichinho de estimação cantando o hino do Flamengo.



Bichinhos com músicas dos times em vídeos

Além das calopsitas, vídeos de outros animais cantando o hino do Flamengo também ganham espaço nas redes sociais como Twitter, Tik Tok, Facebook e Instagram.

Torcedores fazem questão de publicarem os vídeos dos bichinhos cantando ou até mesmo dançando ao som do hino do clube carioca.

No perfil de "rosax_zy", a usuária publicou um vídeo do seu louro assobiando o hino do Flamengo e também do Fluminense.

Também tem espaço para cachorrinhos curtindo os jogos por seu time do coração.

Até perfil para bichinhos torcedores tem nas redes sociais. O Théo, por exemplo, é torcedor do São Paulo.

Você também vai gostar de ler:

Quando a Seleção Brasileira chega no Catar? Tudo sobre a estreia na Copa 2022

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Quem são os times tri da Libertadores; 5 deles são do Brasil