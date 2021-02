Vila Nova x Brasiliense (14/2): onde assistir a semifinal da Copa Verde

Vila Nova e Brasiliense iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa Verde, neste domingo (14). Jogando no Estádio Oba, as equipes fazem o primeiro jogo da semifinal do confronto, a partir das 16h.

Onde assistir Vila Nova x Brasiliense?

A partida entre Vila Nova e Brasiliense não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a TV Brasil exibe o confronto ao vivo para todo o país, a partir das 16h.

Semifinais da Copa Verde

Manaus x Remo – 13/2 (17h)

Remo x Manaus – 18/2 (16h)

Vila Nova x Brasiliense – 14/2 (16h)

Brasiliense x Vila Nova – 18/2 (15h30)

O Brasiliense realizou o último treino antes da viagem para Goiânia. A equipe encara o Vila Nova nesse domingo (14), às 16h, no Estádio OBA. Vamos Jacaré 💛🐊 Confira o pré jogo: https://t.co/q8N6VRiObv 📸 André Gomes/Brasiliense FC#BrasilienseFC #BSExVIL #CopaVerde pic.twitter.com/pr2n2WeRu0 — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) February 13, 2021

Como Vila Nova e Brasilense chegam para o jogo?

O time do Vila vive bom momento na temporada e se garantiu na Série B ao ser campeão da terceira divisão em cima do Remo. Os goianos golearam na ida por 5 a 1, mas também venceram a volta por 3 a 2, e ficaram com o caneco.

Na Copa Verde, o Tigrão entrou a partir das oitavas e eliminou o Palmas, vencendo o jogo por 3 a 1. A partida ficou marcada pelo então trágico acidente aéreo da equipe tocantinense, que perdeu quatro jogadores e o presidente do clube. Já nas quartas o clube enfrentou o Cuiabá e passou pelo Dourado mesmo perdendo o primeiro jogo. Após sofrer o revés por 1 a 0 na ida, o Vila se superou em casa e venceu o confronto por 3 a 0.

Já o Brasiliense eliminou o Luverdense nas oitavas, vencendo o jogo por 2 a 1, e logo depois despachou o Atlético-GO. O Jacaré venceu o primeiro duelo contra o Dragão por 2 a 1, mas também derrotou os adversários na volta por 3 a 1 e se garantiram na semi.