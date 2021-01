Villarreal x Real Sociedad (30/01): onde assistir ao jogo do Espanhol

Pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Villarreal e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no Estadio de la Cerámica. Com apenas três pontos de diferença, ambos os times brigam na parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Villarreal x Real Sociedad: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Villarreal x Real Sociedad

Ao time do Villarreal, Juan Foyth sofreu uma ruptura no adutor da perna esquerda e por isso segue em recuperação no departamento médico, impossibilitado de jogar. Jaume Costa está isolado depois de ter contato com pessoas que testaram positivo.

Possível Villarreal: Asenjo; Funes Mori, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Peña, Parejo, Capoue; Trigueros, Gómez, Bacca.

Igor Zubeldía, titular no elenco do Real Sociedad, é o único jogador não aparece na convocação divulgada pelo site oficial do clube. David Silva, ainda machucado, também não está disponível.

Possível Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Monreal, Gorosabel, Zaldua; Merino, Guevara, Guridi; Portu, Oyarzabal, Isak.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid 1 x 3 Huesca

Eibar x Sevilla – 10h

Real Madrid x Levante – 12h

Valencia x Elche – 14h30

Getafe x Alavés – Domingo – 10h

Cádiz x Atlético de Madrid – Domingo – 12h15

Granada x Celta de Vigo – Domingo -14h30

Barcelona x Ath. Bilbao – Domingo – 17h

Betis x Osasuna – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5º lugar com trinta e quatro pontos, o Villarreal possui trinta e quatro pontos. Com apenas uma posição de diferença entre os dois rivais deste confronto, quem vencer pode se aproximar ainda mais das primeiras posições. Dessa maneira, o time anfitrião venceu oito jogos, empatou dez e perdeu dois. Ademais, na Liga Europa, enfrenta o RB Salzburg.

Enquanto isso, o Real Sociedad, que começou a temporada liderando o Campeonato Espanhol, agora aparece em 6ª posição com trinta e um. Agora, o principal objetivo da equipe é somar pontos para, quem sabe, voltar a brigar pela liderança. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Manchester United.