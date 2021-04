Vitória e Treze: como assistir e horário da Copa do Nordeste hoje [4-4]

Vitória e Treze se enfrentam neste domingo (4), em confronto válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021. Em busca da liderança do Grupo B, o Rubro-negro recebe o Galo da Borborema, que está de olho no G-4 do Grupo A. A bola rola às 18h (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA).

Como assistir ao vivo Vitória e Treze?

Vitória x Treze – assistir ao vivo: Nordeste FC e Fox Sports

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto entre Vitória e Treze hoje na Copa do Nordeste 2021, ao vivo, a partir das 18h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Outra forma de assistir o jogo ao vivo é pela Fox Sports, canal de tv por assinatura, que transmite o confronto para todo o país. Saiba o número da emissora nas operadoras de tv:

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Onde e quando será o jogo?

O Estádio Manoel Barradas, o popular Barradão, recebe o confronto entre Vitória e Treze, mas válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021. A bola rola então às 18h (horário de Brasília) deste domingo, 4 de abril.

O Vitória busca os três pontos no confronto para sonhar com a liderança do Grupo B. Com nove pontos conquistados até então, o Rubro-negro briga na parte de cima da tabela do Grupo A e não perde há quatro jogos. No entanto, os baianos chegam para o confronto vindo de três empates seguidos no Nordestão.

Já o Treze conseguiu dar uma salto na tabela do Grupo A ao então vencer o Botafogo-PB na última rodada. Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o clube está em quinto lugar, mas pode pintar entre os quatro primeiros em caso de triunfo no jogo de hoje.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia – 16h

Sport x Ceará – 16h

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15

CSA x 4 de Julho – 18h15

Domingo

Altos x Santa Cruz – 15h45

Salgueiro x CRB – 16h

Vitória x Treze – 18h

Botafogo x Confiança – 19h30

