Volta Redonda e Boavista: onde assistir ao vivo e horário [01-04]

Vice-líder do Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda recebe o Boavista nesta quinta-feira (1/4), em busca da vitória para se manter na cola do líder Flamengo. Jogando em casa, no Estádio Raulino de Oliveira, o Esquadrão de Aço recebe o Verdão de Saquarema, que não vence uma partida há quatro jogos e está na décima posição. A bola rola às 18h (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Volta Redonda e Boavista?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o confronto ao vivo para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Volta Redonda e Boavista?

A partida entre Volta Redonda e Boavista pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021 terá o mando de campo do Esquadrão de Aço. Por isso, os clubes se enfrentam no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, conhecido como Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ).

Os donos da casa seguem na cola do líder Flamengo. Com 13 pontos, a equipe aurinegra está na segunda posição do Estadual e possui uma campanha de quatro vitórias, mas um empate e apenas um derrota.

Por outro lado, o Verdão de Saquarema começou a competição sem perder nenhum jogo na três primeiras rodadas: venceu um e empatou duas vezes. No entanto, perdeu dois jogos em sequência, mas conseguiu arrancar um empate diante do Flamengo na última rodada. Com seis pontos, o clube está em décimo lugar.

Tabela da 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Fluminense 1 x 1 Vasco

Quarta

Macaé 1 x 3 Nova Iguaçu

Botafogo 1 x 1 Madureira

Flamengo x Bangu – 21h

Quinta

Resende x Portuguesa – 15h30

Volta Redonda x Boavista – 18h

+ Recopa Sul-americana 2021: saiba o local, datas e premiação