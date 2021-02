Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach: onde assistir ao vivo (14/02)

O Wolfsburg recebe neste domingo (14), às 14h, o Borussia Mönchengladbach, na Volkswagen Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Na parte de cima da tabela, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, a partir das 14h (Horário de Brasília).

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

Possíveis escalações de Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach

O time do Wolfsburg não possui nenhuma nova lesão detectada pelo departamento médico em seu plantel. Então, é provável que a escalação seja a mesma da rodada anterior.

Provável Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Baku, Gerhardt, Steffen; Weghorst

Por outro lado, o Borussia possui Zakaria como baixa para o confronto de hoje. No ataque, Plea, Thuram ou Embolo podem aparecer.

- PUBLICIDADE. -

Possível Borussia M’gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl; Hofmann, Plea.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

RB Leipzig 2 x 1 Augsburg

Borussia Dortmund 2 x 2 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 2 x 2 Mainz

Werder Bremen 0 x 0 Freiburg

Stuttgart 1 x 1 Hertha Berlin

Union Berlin 0 x 0 Schalke 04

Eintracht Frankfurt x Colônia – 11h30

Bayern de Munique x Arminia – Segunda-feira – 16h30

Como estão as equipes nesta temporada?

Os Lobos estão em terceiro lugar com trinta e oito pontos. Com uma melhora inegavelmente boa na temporada, o Wolfsburg aparece na briga pela liderança do Campeonato Alemão. Sendo assim, tem que ganhar o jogo de hoje e torcer por um tropeço do Frankfurt para seguir nas primeiras posições.

Enquanto isso, o Mönchengladbach está em 7ª posição com trinta e dois. A equipe comandada por Marco Rose chegou a ocupar a liderança, mas não conseguiu manter o bom desempenho em campo. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou também oito e perdeu quatro. Por fim, nas oitavas de final da Champions League, vai enfrentar o Manchester City.