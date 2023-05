Dois treinos livres serão realizados nesta sexta-feira vai definir as posições da corrida de domingo, no Circuito Urbano de Baku

GP de Miami 2023: horário do treino F1 hoje e onde assistir ao vivo

Chegou a vez da bela cidade de Miami receber a Fórmula 1 na temporada com a presença de celebridades nos exclusivos camarotes. Nesta sexta-feira, 05 de maio, dois treinos livre serão disputados pelo GP de Miami no Autódromo Internacional de Miami. Confira o horário do treino F1 hoje e como assistir.

A etapa de Miami é a quinta na temporada da Fórmula 1. Nenhuma pontuação é distribuída nos treinos livres, assim como a classificação não interfere na corrida de domingo.

Qual é o horário do treino F1 hoje em Miami?

O primeiro treino livre começa às 15h, horário de Brasília, no Autódromo Internacional de Miami nesta sexta-feira, 05 de maio. Mais tarde, o segundo treino livre terá início às 18h30, horário de Brasília. Os pilotos utilizam os dois treinos livres para definirem as estratégias e optarem pelo melhor pneu na pista. Todos os vinte pilotos vão disputar os treinos treinos livres nesta sexta.

Treino Livre, sexta-feira, 05/05

Treino livre 1 - 15h

Treino livre 2 - 18h30

Classificatório, sábado, 06/05

Treino livre 3 - 13h30

Treino classificatório - 17h

Corrida de domingo da F1, 07/05

GP de Miami - 16h30

Quem vai transmitir treino Miami F1 hoje?

Os dois treinos livres estarão disponíveis no canal BandSports, na TV paga, além do F1 TV ao vivo. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil.

Os treinos não vão passar na TV aberta hoje. Só quem é cliente das operadoras por assinatura é quem podem acompanhar os eventos na Fórmula 1. A narração é de Sérgio Maurício com comentários de Felipe Giaffone e Reginaldo Leme.

Para assistir online o aplicativo F1 TV está disponível. É preciso ser assinante para ter acesso no celular, computador, tablet ou smartv. O valor do aplicativo é é US$ 5,19 (R$ 26,99) por mês e US$ 39,99 (R$ 200) o plano anual.

Qual pneus os pilotos vão usar?

A Pirelli e a Fórmula 1 vão disponibilizar para o Grande Prêmio de Miami os compostos C2, C3 e C4 para o Autódromo Internacional de Miami. Os pneus são os mesmos da etapa da Arábia Saudita e Austrália.

Serão dois jogos de pneus duros (cor branco), três jogos de pneus médios (cor amarela) e oito jogos de pneus macios (cor vermelha) por carro, isto é, cada equipe terá para os dois carros, além dos intermediários (cor verde) e molhados (cor azul) se necessário.

As equipes terão a oportunidade de testarem no fim de semana durante os treinos livres.

Key tyre info for the #MiamiGP 🏖️ 🆕 A resurfaced track

Key tyre info for the #MiamiGP 🏖️ 🆕 A resurfaced track

🥵 Up to 60°C track temperatures#Fit4F1 pic.twitter.com/UJOBpE3TGr — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 2, 2023

Como funciona o treino livre da Fórmula 1?

Os treinos livres são realizados sempre às sextas e aos sábados na Fórmula 1. São três sessões em tempos diferentes para cada etapa. Nenhuma pontuação é entregue aos pilotos, assim como a classificação não interfere no resultado da corrida no domingo.

A função do treino livre é para o piloto testar os pneus disponíveis no fim de semana, conhecer o circuito assim como a estratégia da equipe durante o treino classificatório e o Grande Prêmio no domingo.

Na sexta-feira, o treino livre 1 e 2 tem pode atingir até uma hora e meia de duração, enquanto no sábado, o treino livre 3 chega a uma hora porque o classificatório é realizado logo em seguida.

Outra regra no treino livre é que as equipes devem escalar pilotos reservas para participarem do evento, sempre na sexta. Além de treinar os reservas, é uma boa oportunidade aos novatos.

