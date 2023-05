GP de Miami F1: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (7/05)

A Fórmula 1 chega oficialmente nos Estados Unidos neste domingo, 07 de maio, com o Grande Prêmio de Miami, a quinta etapa da temporada 2023. Saiba qual será o horário da corrida da Fórmula 1 hoje a seguir na Band e como você acompanhar ao vivo.

Qual é o horário da corrida da Fórmula 1 hoje em Miami

O Grande Prêmio de Miami hoje começa às quatro e meia da tarde (16h30) no Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, neste domingo na Fórmula 1.

O canal BAND transmite na TV aberta ao vivo e de graça a corrida da Fórmula 1 para todo o Brasil. A cobertura começa meia hora antes do horário marcado. Sérgio Maurício comanda a narração ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Max Wilson.

O BandSports, na TV paga, também vai exibir a corrida hoje, assim como as plataformas digitais da emissora como o site (www.band.uol.com.br) e o BandPlay. Também dá para assistir no F1 TV, plataforma de streaming.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje: 16h30, domingo, 07 de maio de 2023

Onde assistir: BAND, BandSports, Bandplay, site da Band (www.band.uol.com.br) e F1 TV

Quantas voltas vai ter a corrida de Miami na F1?

A corrida deste domingo no Circuito Internacional de Miami terá 57 voltas. O Autódromo é um circuito temporário, situado no complexo do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, lar da franquia Miami Dolphins, time de futebol americano na NFL.

No ano passado, Miami estreou no calendário da Fórmula 1 com vitória de Max Verstappen. Este ano, a cidade com clima tropical e muito semelhante ao Brasil promete grandes emoções dentro da pista.

A pista de Miami é uma das melhores da programação no ano. O layout de 5,41 km tem 19 curvas, três retas e três zonas DRS, com velocidade máxima de mais de 340 km/h. O circuito traz mudanças de elevação, encontrada entre as curvas 13 e 16. Além disso, a chicane da curva 14 e 15 tem uma subida que promete dar frio na barriga dos torcedores e os pilotos.

Grid de largada hoje | horário da corrida da Fórmula 1

Sergio Perez, da Red Bull, conquistou a pole position no treino classificatório e por isso vai largar em primeiro lugar neste domingo no grid de largada, no Autódromo de Miami pela quinta corrida da temporada.

1 Sergio Perez (Red Bull)

2 Fernando Alonso (Aston Martin)

3 Carlos Sainz (Ferrari)

4 Kevin Magnussen (Haas)

5 Pierre Gasly (Alpine)

6 George Russell (Mercedes)

7 Charles Leclerc (Ferrari)

8 Esteban Ocon (Alpine)

9 Max Verstappen (Red Bull)

10 Valtteri Bottas(Alfa Romeo)

11 Alexander Albon (Williams)

12 Nico Hulkenberg (Haas)

13 Lewis Hamilton (Mercedes)

14 Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15 Nyck De Vries (AlphaTauri)

16 Lando Norris (McLaren)

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18 Lance Astroll (Aston Martin)

19 Oscar Piastri (McLaren)

20 Logan Sargeant (Williams)

