Del Valle x São Paulo: onde vai passar a final da Sul-Americana 2022 hoje

Quem será o campeão da Copa Sul-Americana, São Paulo ou Independiente Del Valle? O Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, recebe as equipes na tarde deste sábado, 1º de outubro, às 17h (horário de Brasília), na final da edição. Quer saber onde vai passar a final da Sul-Americana 2022 hoje? No texto estão todas as informações que você precisa saber.

Onde vai passar a final da Sul-Americana 2022 hoje

A final da Sul-Americana hoje vai passar na Conmebol TV, às 17h (Horário de Brasília), diretamente de Córdoba, na Argentina, para todos os estados do Brasil ao vivo.

O jogo do São Paulo ou Independiente Del Valle não tem transmissão na TV aberta. O torcedor deve obter o pacote de canais da Conmebol em sua operadora por R$ 29,90. Os canais, no entanto, só estão disponíveis entre a Claro, Sky e DirecTV GO.

A Claro preparou uma grande surpresa ao torcedor este ano. Qualquer tricolor, seja assinante ou não, pode assistir pelo aplicativo do ClaroTV + pelo celular ou navegador. Basta baixar no dispositivo, se inscrever com e-mail e senha e pronto! A plataforma está disponível também no site http://www.clarotvmais.com.br de graça.

CONMEBOL TV:

SKY: 220, 620, 221, 621, 222, 622, 223 e 623

CLARO: 211, 711, 212, 712, 713 e 714

DIRECTV GO: www.directvgo.com

Escalações de São Paulo x Independiente Del Valle:

Rogério Ceni, técnico do Tricolor, ainda não pode contar com Arboleda, Caio, Moreira, Gabriel Neves e Nikão. No último fim de semana, venceu o Avaí por 4 x 0, na última rodada do Brasileirão.

Escalação do São Paulo hoje: Felipe Alves; Rafinha, Léo Pele, Reinaldo, Diego Costa; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick; Luciano e Calleri.

O técnico Miguel Anselmi não tem desfalques ao jogo deste sábado. O elenco vem de vitória em cima do Macará por 1 x 0, no Campeonato Equatoriano.

Escalação do Independiente Del Valle hoje: Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia; Fernández, Chávez, Pellerano, Lorenzo Faravelli, Marcos Angulo; Junior Sornoza e Bauman.

Tem prorrogação na final da Sul-Americana 2022?

Em caso de empate na final da Sul-Americana, a prorrogação será iniciada dez minutos após o fim do segundo tempo no Estádio Mario Alberto Kempes. Serão 30 minutos, divididos em dois tempos de quinze minutos cada onde as equipes tentarão desempatar a partida.

Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis será iniciada em campo, pronta para decidir quem será o campeão da Sul-Americana na temporada. O seguimento faz parte do regulamento da Conmebol.

Nas etapas anteriores, o critério gol fora de casa não foi utilizado para desempate. Com isso, em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis definiu quem avançaria até a fase seguinte.

Na temporada, o São Paulo disputou duas vezes penalidades, contra o Ceará e Atlético GO, enquanto o Del Valle não passou por nenhuma.

Maiores campeões da Sul-Americana

Realizada desde 2002, a Copa Sul-Americana tem dezesseis equipes que já levantaram o troféu de campeão ao fim da temporada. A primeira delas foi o San Lorenzo, da Argentina, no ano de criação.

No topo do ranking estão Boca Juniors, Independiente, da Argentina, e o Athletico PR com duas taças cada. Depois, todos os outros times têm apenas um título incluindo o Del Valle e o São Paulo, que buscam o bicampeonato neste sábado, em Córdoba.

Quer saber quem são os campeões da Sul-Americana? Confira a lista completa a seguir.

Boca Juniors – 2 títulos

Independiente – 2 títulos

Athletico PR – 2 títulos

LDU Quito – 1 título

River Plate – título

Lanús – 1 título

San Lorenzo – 1 título

Cienciano – 1 título

Arsenal – 1 título

Internacional – 1 título

São Paulo – 1 título

Universidad de Chile – 1 título

Santa Fé – 1 título

Chapecoense – 1 título

Defensa y Justicia – 1 título

Independiente del Valle – 1 título

