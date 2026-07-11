Que horas vai ser a luta do mcGregor x Max Holloway 2
Lutas começam às 18h com transmissão ao vivo para o Brasil
O tão aguardado retorno do astro irlandês Conor McGregor ao octógono já tem hora marcada. O UFC 329 acontece neste sábado (11), em Las Vegas, contra Max Holloway. Como de costume em eventos de MMA, o horário exato do confronto principal pode sofrer variações a depender do andamento e da duração dos duelos anteriores.
Horário da luta do mcGregor
O confronto entre Conor McGregor e Max Holloway está previsto para começar entre 0h e 0h30 da madrugada de domingo (12), pelo horário de Brasília. A transmissão do evento completo começa mais cedo, com o card preliminar a partir das 18h e o card principal às 22h, ao vivo pelo streaming no Paramount+.
O evento será transmitido na íntegra de forma online. Os fãs de lutas poderão acompanhar todas as emoções do UFC 329 ao vivo através da plataforma de streaming Paramount+.
Card das lutas do UFC hoje
Para quem deseja acompanhar todo o UFC hoke, os combates começam bem mais cedo. O card preliminar está agendado para iniciar às 18h (de Brasília), enquanto o card principal tem previsão de início para as 22h.
CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Conor McGregor x Max Holloway 2
Peso leve (até 70,3 kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso galo (até 61,2 kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Lone’er Kavanagh
Peso leve (até 70,3 kg): Bobby Green x Terrance McKinney
CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília)
Peso meio-pesado (até 93 kg): Nikita Krylov x Robert Whittaker
Peso pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso galo (até 61,2 kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso pena (até 65,8 kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso mosca (até 56,7 kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso médio (até 83,9 kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso galo (até 61,2 kg): Farid Basharat x John Garza
Peso médio (até 83,9 kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso mosca (até 56,7 kg): Alessandro Costa x Cody Durden