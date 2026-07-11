Esporte

Que horas vai ser a luta do mcGregor x Max Holloway 2

Lutas começam às 18h com transmissão ao vivo para o Brasil

Escrito por Anny Malagolini

O tão aguardado retorno do astro irlandês Conor McGregor ao octógono já tem hora marcada. O UFC 329 acontece neste sábado (11), em Las Vegas, contra Max Holloway. Como de costume em eventos de MMA, o horário exato do confronto principal pode sofrer variações a depender do andamento e da duração dos duelos anteriores.

Horário da luta do mcGregor

O confronto entre Conor McGregor e Max Holloway está previsto para começar entre 0h e 0h30 da madrugada de domingo (12), pelo horário de Brasília. A transmissão do evento completo começa mais cedo, com o card preliminar a partir das 18h e o card principal às 22h, ao vivo pelo streaming no Paramount+.

O evento será transmitido na íntegra de forma online. Os fãs de lutas poderão acompanhar todas as emoções do UFC 329 ao vivo através da plataforma de streaming Paramount+.

Card das lutas do UFC hoje

Para quem deseja acompanhar todo o UFC hoke, os combates começam bem mais cedo. O card preliminar está agendado para iniciar às 18h (de Brasília), enquanto o card principal tem previsão de início para as 22h.

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Conor McGregor x Max Holloway 2

Peso leve (até 70,3 kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso galo (até 61,2 kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Lone’er Kavanagh

Peso leve (até 70,3 kg): Bobby Green x Terrance McKinney

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília)

Peso meio-pesado (até 93 kg): Nikita Krylov x Robert Whittaker

Peso pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson x Elisha Ellison

Peso galo (até 61,2 kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez

Peso pena (até 65,8 kg): Luke Riley x Kai Kamaka III

Peso mosca (até 56,7 kg): Tracy Cortez x Wang Cong

Peso médio (até 83,9 kg): Damian Pinas x Cesar Almeida

Peso galo (até 61,2 kg): Farid Basharat x John Garza

Peso médio (até 83,9 kg): Ryan Gandra x Zachary Reese

Peso mosca (até 56,7 kg): Alessandro Costa x Cody Durden

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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