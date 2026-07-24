Horários da Fórmula 1 hoje: programação completa do GP da Hungria 2026

Com a competição cada vez mais acirrada, a Fórmula 1 volta à ação neste fim de semana com o Grande Prêmio da Hungria.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para a disputa do GP da Hungria 2026, a 11ª etapa da temporada. As atividades acontecem entre sexta-feira e domingo, de 24 a 26 de julho, no tradicional Hungaroring, em Budapeste, marcando a última corrida antes da pausa de verão da categoria.

Horários do GP da Hungria de Fórmula 1 2026

Os fãs de velocidade poderão acompanhar toda a programação ao vivo pela TV e streaming, incluindo os três treinos livres, a classificação e a corrida. Gabriel Bortoleto também estará na pista em busca de mais um bom resultado na temporada.

Confira a programação completa do fim de semana, sempre no horário de Brasília:

Sessão Dia Horário Onde assistir Treino Livre 1 Sexta-feira (24) 08h30 SporTV, Globoplay e F1 TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira (24) 12h00 SporTV, Globoplay e F1 TV Pro Treino Livre 3 Sábado (25) 07h30 SporTV, Globoplay e F1 TV Pro Classificação Sábado (25) 11h00 SporTV, Globoplay e F1 TV Pro Corrida Domingo (26) 10h00 Globo, SporTV, Globoplay e F1 TV Pro

Os treinos livres e a classificação terão transmissão exclusiva do SporTV, do Globoplay (para assinantes) e da F1 TV Pro. Já a corrida de domingo será exibida ao vivo pela TV Globo, além do SporTV, Globoplay e F1 TV Pro, permitindo que os fãs acompanhem toda a etapa do Hungaroring em diferentes plataformas.

Hungaroring recebe a última etapa antes das férias da Fórmula 1

O circuito de Hungaroring é um dos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1. Conhecido pelas curvas de baixa velocidade e pelas poucas oportunidades de ultrapassagem, o traçado costuma valorizar uma boa posição de largada, tornando a sessão classificatória de sábado ainda mais importante.

A prova terá 70 voltas no circuito de 4,381 km, localizado nos arredores de Budapeste, e encerra a primeira parte da temporada 2026 antes da pausa de verão da categoria.

O Hungaroring é frequentemente descrito como “Mônaco sem os muros”. É uma pista estreita, sinuosa e técnica, onde as ultrapassagens são notoriamente difíceis. No entanto, da perspectiva do espectador, esse traçado representa uma enorme vantagem.

Ao contrário dos circuitos planos de aeródromos, onde você só vê os carros passando rapidamente por uma pequena abertura na cerca, o Hungaroring é construído em um vale natural. Essa topografia em forma de anfiteatro significa que, de muitos pontos de vista elevados, é possível ver de 50% a 70% de todo o circuito. Em 2026, as novas arquibancadas foram projetadas para ficarem mais altas, ampliando ainda mais essas vistas panorâmicas. Embora você possa presenciar menos disputas de vácuo em alta velocidade do que em Monza, verá muito mais da habilidade técnica dos pilotos e do posicionamento estratégico que definem a F1 moderna.