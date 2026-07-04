Treino classificatório da Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir o GP da Grã-Bretanha 2026

Classificatório para o GP da Espanha de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

A Fórmula 1 volta a Silverstone neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Antes da corrida, os pilotos entram na pista neste sábado para o treino classificatório, e define o grid de largada.

Onde assistir o treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 neste sábado, dia 4, começa às 11h, no horário de Brasília. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.

A classificação define o grid de largada para o GP de Barcelona-Catalunha, marcado para domingo, 5 de julho. Na prática, o resultado do treino determina a posição em que cada piloto vai largar na corrida principal da sétima etapa da temporada.

O formato é dividido em três partes: Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os pilotos vão à pista e têm 18 minutos para registrar suas melhores voltas. Ao fim da sessão, os cinco mais lentos são eliminados e ocupam as últimas posições do grid.

Depois vem o Q2, com duração de 15 minutos. Nessa fase, os 15 pilotos restantes tentam avançar para a disputa final, mas outros cinco são eliminados. Eles largam entre a 11ª e a 15ª posição, conforme os tempos registrados.

Por fim, o Q3 reúne os dez pilotos mais rápidos do dia. A sessão dura 12 minutos e define as dez primeiras posições do grid. Quem fizer a volta mais rápida nessa etapa conquista a pole position e larga em primeiro lugar no domingo.

Durante a classificação, os pilotos podem completar mais de uma volta rápida dentro do tempo disponível, mas precisam administrar pneus, tráfego na pista e o melhor momento para tentar a volta decisiva.

Conheça o Circuito de Silverstone na Fórmula 1

Não há dúvidas de que o Circuito de Silverstone, localizado na região das East Midlands, na Inglaterra, é um dos mais famosos do calendário da Fórmula 1. Com 5,891 quilômetros, a pista entregará grandes emoções aos torcedores apaixonados na modalidade.

Os primeiros indícios do circuito inglês surgiram em 1942, quando a estrada de perímetro foi construída para o aeródromo. A primeira corrida no local aconteceu cinco anos depois, enquanto Silverstone só integrou o quadro de corridas da modalidade em 1950, em 13 de maio. Giuseppe Farina venceu a corrida com a Alfa Romeo.

O circuito tem 18 curvas, tendo duas zonas de DRS este ano. Esta é uma das pistas mais rápidas do calendário da Fórmula 1, o que deixa a disputa ainda mais intrigante para os competidores e também os torcedores. O recorde pertence à Max Verstappen, em 2020, com o tempo de 1:27.097.

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