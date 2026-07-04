Esporte

Treino classificatório da Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir o GP da Grã-Bretanha 2026

Classificatório para o GP da Espanha de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Escrito por Anny Malagolini
Treino classificatório da Fórmula 1 Prova acontece em Silverstone - DCI

A Fórmula 1 volta a Silverstone neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Antes da corrida, os pilotos entram na pista neste sábado para o treino classificatório, e define o grid de largada.

Onde assistir o treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 neste sábado, dia 4, começa às 11h, no horário de Brasília. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.

A classificação define o grid de largada para o GP de Barcelona-Catalunha, marcado para domingo, 5 de julho. Na prática, o resultado do treino determina a posição em que cada piloto vai largar na corrida principal da sétima etapa da temporada.

O formato é dividido em três partes: Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os pilotos vão à pista e têm 18 minutos para registrar suas melhores voltas. Ao fim da sessão, os cinco mais lentos são eliminados e ocupam as últimas posições do grid.

Depois vem o Q2, com duração de 15 minutos. Nessa fase, os 15 pilotos restantes tentam avançar para a disputa final, mas outros cinco são eliminados. Eles largam entre a 11ª e a 15ª posição, conforme os tempos registrados.

Por fim, o Q3 reúne os dez pilotos mais rápidos do dia. A sessão dura 12 minutos e define as dez primeiras posições do grid. Quem fizer a volta mais rápida nessa etapa conquista a pole position e larga em primeiro lugar no domingo.

Durante a classificação, os pilotos podem completar mais de uma volta rápida dentro do tempo disponível, mas precisam administrar pneus, tráfego na pista e o melhor momento para tentar a volta decisiva.

Conheça o Circuito de Silverstone na Fórmula 1

Não há dúvidas de que o Circuito de Silverstone, localizado na região das East Midlands, na Inglaterra, é um dos mais famosos do calendário da Fórmula 1. Com 5,891 quilômetros, a pista entregará grandes emoções aos torcedores apaixonados na modalidade.

Os primeiros indícios do circuito inglês surgiram em 1942, quando a estrada de perímetro foi construída para o aeródromo. A primeira corrida no local aconteceu cinco anos depois, enquanto Silverstone só integrou o quadro de corridas da modalidade em 1950, em 13 de maio. Giuseppe Farina venceu a corrida com a Alfa Romeo.

O circuito tem 18 curvas, tendo duas zonas de DRS este ano. Esta é uma das pistas mais rápidas do calendário da Fórmula 1, o que deixa a disputa ainda mais intrigante para os competidores e também os torcedores. O recorde pertence à Max Verstappen, em 2020, com o tempo de 1:27.097.

Veja também: Resultado da corrida da Áustria

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Resultado da corrida do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 de 2026

GP da Áustria: onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje e e grid de largada

Grid de largada da F1: Russell conquista a pole position em meio a polêmica bandeira…

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Áustria 2026

UFC hoje Vegas 119 tem revanche e seis brasileiros no card

Onde assistir F1 hoje: horário e transmissão da corrida na Espanha

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes