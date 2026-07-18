Classificatório para o GP da Bélgica da F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Treino classificatório F1 hoje: horário ao vivo do GP da Bélgica e transmissão

Treino classificatório F1 hoje: horário ao vivo do GP da Bélgica e transmissão

Acontece neste sábado, 18 de julho, o treino de classificatório para a definição do grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica de F1 de 2026. A corrida no circuito Spa-Francorchamps.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 acontece neste sábado, às 11h (horário de Brasília), e define o grid de largada para o GP da Bélgica, disputado no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. A transmissão ao vivo será feita pelo sportv 3, na TV por assinatura, e também estará disponível para assinantes pelo Globoplay.

Já a corrida será realizada no domingo, às 10h (horário de Brasília). A prova terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, além do sportv 3 e do Globoplay para os assinantes do canal esportivo. Para quem prefere acompanhar em tempo real pela internet, o ge fará a cobertura com atualização de voltas e principais lances, sem exibição de imagens.

Sábado, 18 de julho | Fórmula 1

7h30 (horário de Brasília) – Terceiro treino livre | sportv 3 e Globoplay

11h (horário de Brasília) – Treino classificatório | sportv 3 e Globoplay

Domingo, 19 de julho | Fórmula 1

10h (horário de Brasília) – Corrida do GP da Bélgica | TV Globo, sportv 3 e Globoplay

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 19 de julho, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.