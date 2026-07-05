GP da Grã-Bretanha F1: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (5/7)

A Fórmula 1 acelera em Silverstone neste domingo, 5 de julho, com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, válido pela temporada 2026. A corrida será disputada no tradicional circuito inglês e tem largada marcada para as 11h, pelo horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo e veja o grid de largada do GP da Grã-Bretanha.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone

A corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Globo e Sportv3.

Prêmio da Grã-Bretanha, é um dos dois eventos que foram realizados em todas as temporadas do campeonato, sendo o outro o Grande Prêmio da Itália.

Realizada pela primeira vez em 1926, a Grande Prêmio da Grã-Bretanha é um evento anual desde 1948 e sediou a primeira corrida do campeonato em 1950.

Realizada atualmente no Circuito de Silverstone, a corrida de 2020 marcou a 70ª vez que a prova foi disputada como evento do Campeonato Mundial, além de ser a 53ª vez que foi realizada em Silverstone.

Entre 1950 e 1977, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi designado como Grande Prêmio Europeu em cinco ocasiões, sendo este título uma designação honorária concedida anualmente a uma corrida na Europa.

Grid de largada

Posição Nº Piloto Equipe 1º #12 Kimi Antonelli Mercedes 2º #16 Charles Leclerc Ferrari 3º #44 Lewis Hamilton Ferrari 4º #63 George Russell Mercedes 5º #6 Isack Hadjar Red Bull Racing Ford 6º #11 Lando Norris McLaren Mercedes 7º #3 Max Verstappen Red Bull Racing Ford 8º #81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 9º #41 Arvid Lindblad Racing Bulls Ford 10º #30 Liam Lawson Racing Bulls Ford 11º #15 Gabriel Bortoleto Audi 12º #27 Nico Hülkenberg Audi 13º #87 Oliver Bearman Haas Ferrari 14º #55 Carlos Sainz Williams Mercedes 15º #10 Pierre Gasly Alpine Mercedes 16º #23 Alexander Albon Williams Mercedes 17º #31 Esteban Ocon Haas Ferrari 18º #77 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 19º #14 Franco Colapinto Alpine Mercedes 20º #11 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 21º #18 Lance Stroll Aston Martin Honda 22º #14 Fernando Alonso Ast

Fórmula 1 e Silverstone

Brooklands foi abandonado após ter sido severamente danificado com o início da Segunda Guerra Mundial. Vários novos circuitos britânicos estavam sendo construídos em aeródromos desativados da Força Aérea Real (RAF), incluindo Silverstone, que fica na fronteira entre Northamptonshire e Buckinghamshire.

Silverstone sediou sua primeira corrida, o Grande Prêmio Internacional do Royal Automobile Club, em 1948. A prova foi vencida por Luigi Villoresi, pilotando um Maserati. A pista foi bastante modificada no ano seguinte, mantendo-se a mesma configuração por décadas.

Com a introdução do Campeonato Mundial de Pilotos na Fórmula 1 em 1950, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi a primeira corrida da história do campeonato. O piloto da Alfa Romeo, Giuseppe Farina, venceu a prova, que contou com a presença do Rei George VI, enquanto José Froilán González, da Ferrari , conquistou a vitória em 1951 – a primeira para a Scuderia e a primeira corrida não vencida por um Alfa Romeo.

A partir de 1955, a Fórmula 1 alternou entre Silverstone e Aintree, que fica em um hipódromo perto de Liverpool. Juan Manuel Fangio e Stirling Moss eram os favoritos para a corrida de estreia em Aintree, com Moss saindo vitorioso e conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1 em casa.

O último Grande Prêmio em Aintree foi vencido por Jim Clark em 1962, antes do circuito ser desativado em 1964.