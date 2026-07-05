GP da Grã-Bretanha F1: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (5/7)
Kimi Antonelli vai largar na frente
A Fórmula 1 acelera em Silverstone neste domingo, 5 de julho, com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, válido pela temporada 2026. A corrida será disputada no tradicional circuito inglês e tem largada marcada para as 11h, pelo horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo e veja o grid de largada do GP da Grã-Bretanha.
Horário da corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone
A corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Globo e Sportv3.
Prêmio da Grã-Bretanha, é um dos dois eventos que foram realizados em todas as temporadas do campeonato, sendo o outro o Grande Prêmio da Itália.
Realizada pela primeira vez em 1926, a Grande Prêmio da Grã-Bretanha é um evento anual desde 1948 e sediou a primeira corrida do campeonato em 1950.
Realizada atualmente no Circuito de Silverstone, a corrida de 2020 marcou a 70ª vez que a prova foi disputada como evento do Campeonato Mundial, além de ser a 53ª vez que foi realizada em Silverstone.
Entre 1950 e 1977, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi designado como Grande Prêmio Europeu em cinco ocasiões, sendo este título uma designação honorária concedida anualmente a uma corrida na Europa.
Grid de largada
|Posição
|Nº
|Piloto
|Equipe
|1º
|#12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2º
|#16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3º
|#44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|4º
|#63
|George Russell
|Mercedes
|5º
|#6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing Ford
|6º
|#11
|Lando Norris
|McLaren Mercedes
|7º
|#3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing Ford
|8º
|#81
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes
|9º
|#41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls Ford
|10º
|#30
|Liam Lawson
|Racing Bulls Ford
|11º
|#15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|12º
|#27
|Nico Hülkenberg
|Audi
|13º
|#87
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari
|14º
|#55
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes
|15º
|#10
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes
|16º
|#23
|Alexander Albon
|Williams Mercedes
|17º
|#31
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari
|18º
|#77
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|19º
|#14
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes
|20º
|#11
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|21º
|#18
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda
|22º
|#14
|Fernando Alonso
|Ast
Fórmula 1 e Silverstone
Brooklands foi abandonado após ter sido severamente danificado com o início da Segunda Guerra Mundial. Vários novos circuitos britânicos estavam sendo construídos em aeródromos desativados da Força Aérea Real (RAF), incluindo Silverstone, que fica na fronteira entre Northamptonshire e Buckinghamshire.
Silverstone sediou sua primeira corrida, o Grande Prêmio Internacional do Royal Automobile Club, em 1948. A prova foi vencida por Luigi Villoresi, pilotando um Maserati. A pista foi bastante modificada no ano seguinte, mantendo-se a mesma configuração por décadas.
Com a introdução do Campeonato Mundial de Pilotos na Fórmula 1 em 1950, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi a primeira corrida da história do campeonato. O piloto da Alfa Romeo, Giuseppe Farina, venceu a prova, que contou com a presença do Rei George VI, enquanto José Froilán González, da Ferrari , conquistou a vitória em 1951 – a primeira para a Scuderia e a primeira corrida não vencida por um Alfa Romeo.
A partir de 1955, a Fórmula 1 alternou entre Silverstone e Aintree, que fica em um hipódromo perto de Liverpool. Juan Manuel Fangio e Stirling Moss eram os favoritos para a corrida de estreia em Aintree, com Moss saindo vitorioso e conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1 em casa.
O último Grande Prêmio em Aintree foi vencido por Jim Clark em 1962, antes do circuito ser desativado em 1964.