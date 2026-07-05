Esporte

GP da Grã-Bretanha F1: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (5/7)

Kimi Antonelli vai largar na frente

Escrito por Anny Malagolini

A Fórmula 1 acelera em Silverstone neste domingo, 5 de julho, com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, válido pela temporada 2026. A corrida será disputada no tradicional circuito inglês e tem largada marcada para as 11h, pelo horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo e veja o grid de largada do GP da Grã-Bretanha.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone

A corrida da Fórmula 1 hoje em Silverstone começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Globo e Sportv3.

Prêmio da Grã-Bretanha, é um dos dois eventos que foram realizados em todas as temporadas do campeonato, sendo o outro o Grande Prêmio da Itália.

Realizada pela primeira vez em 1926, a Grande Prêmio da Grã-Bretanha é um evento anual desde 1948 e sediou a primeira corrida do campeonato em 1950.

Realizada atualmente no Circuito de Silverstone, a corrida de 2020 marcou a 70ª vez que a prova foi disputada como evento do Campeonato Mundial, além de ser a 53ª vez que foi realizada em Silverstone.

Entre 1950 e 1977, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi designado como Grande Prêmio Europeu em cinco ocasiões, sendo este título uma designação honorária concedida anualmente a uma corrida na Europa.

Grid de largada

PosiçãoPilotoEquipe
#12Kimi AntonelliMercedes
#16Charles LeclercFerrari
#44Lewis HamiltonFerrari
#63George RussellMercedes
#6Isack HadjarRed Bull Racing Ford
#11Lando NorrisMcLaren Mercedes
#3Max VerstappenRed Bull Racing Ford
#81Oscar PiastriMcLaren Mercedes
#41Arvid LindbladRacing Bulls Ford
10º#30Liam LawsonRacing Bulls Ford
11º#15Gabriel BortoletoAudi
12º#27Nico HülkenbergAudi
13º#87Oliver BearmanHaas Ferrari
14º#55Carlos SainzWilliams Mercedes
15º#10Pierre GaslyAlpine Mercedes
16º#23Alexander AlbonWilliams Mercedes
17º#31Esteban OconHaas Ferrari
18º#77Valtteri BottasCadillac Ferrari
19º#14Franco ColapintoAlpine Mercedes
20º#11Sergio PérezCadillac Ferrari
21º#18Lance StrollAston Martin Honda
22º#14Fernando AlonsoAst

Fórmula 1 e Silverstone

Brooklands foi abandonado após ter sido severamente danificado com o início da Segunda Guerra Mundial. Vários novos circuitos britânicos estavam sendo construídos em aeródromos desativados da Força Aérea Real (RAF), incluindo Silverstone, que fica na fronteira entre Northamptonshire e Buckinghamshire.

Silverstone sediou sua primeira corrida, o Grande Prêmio Internacional do Royal Automobile Club, em 1948. A prova foi vencida por Luigi Villoresi, pilotando um Maserati. A pista foi bastante modificada no ano seguinte, mantendo-se a mesma configuração por décadas.

Com a introdução do Campeonato Mundial de Pilotos na Fórmula 1 em 1950, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi a primeira corrida da história do campeonato. O piloto da Alfa Romeo, Giuseppe Farina, venceu a prova, que contou com a presença do Rei George VI, enquanto José Froilán González, da Ferrari , conquistou a vitória em 1951 – a primeira para a Scuderia e a primeira corrida não vencida por um Alfa Romeo.

A partir de 1955, a Fórmula 1 alternou entre Silverstone e Aintree, que fica em um hipódromo perto de Liverpool. Juan Manuel Fangio e Stirling Moss eram os favoritos para a corrida de estreia em Aintree, com Moss saindo vitorioso e conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1 em casa.

O último Grande Prêmio em Aintree foi vencido por Jim Clark em 1962, antes do circuito ser desativado em 1964.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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