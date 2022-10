Horário do treino da F1 hoje: classificatório F1 do GP do México 2022

Na fim da tarde deste sábado, 29 de outubro, os pilotos disputam o treino classificatório para definir o grid de largada no Grande Prêmio do México. A disputa será no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, e o horário do treino da F1 hoje começa às 17 h (Horário de Brasília). Quer ficar por dentro do treino? Todos as informações estão disponíveis no site a seguir.

No treino classificatório, o piloto que marcar a volta mais rápida na última sessão será pole position na corrida de domingo.

Horário do treino da F1 hoje no México

O treino classificatório da Fórmula 1 vai começar às 17h (Horário de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Mais cedo, às 14h (Horário de Brasília), o terceiro treino livre será disputado no GP do México. Só será possível assistir no canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Na TV, o treino de classificação será exibido no BandSports para todo o Brasil ao vivo, disponível em operadoras de TV por assinatura com narração de Sérgio Maurício e comentários de Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Mariana Becker traz os bastidores do treino ao vivo do paddock.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Site da Band – www.band.uol.com.br

BandPlay - Aplicativo para celular, tablet ou computador

Quais são os pneus para o GP do México

Para a prova do México, a vigésima da temporada 2022 na Fórmula 1, os pilotos vão utilizar três componentes diferentes. A FIA e a Pirelli, fornecedora oficial dos pneus, confirmaram em anúncio.

Neste fim de semana, os pilotos utilizarão os compostos de pneus no meio da sua faixa: o pneu duro C2, o pneu médio em amarelo C3 e o pneu macio C4, em vermelho. O cenário é o mesmo da prova de Austin, no fim de semana passado nos Estados Unidos. O que significa dizer que as estratégias não serão as mesmas, visto que México é completamente diferente.

Além disso, o treino livre poderá ter mais tempo visto que a Pirelli e a Fórmula 1 utilizam as disputas para testar o protótipo de pneus slick de 2023, com paredes laterais que não são marcadas.

Como é o treino classificatório na Fórmula 1?

O treino classificatório na Fórmula 1 serve para determinar o grid de largada para a corrida no domingo, no caso, o Grande Prêmio do México em 30 de outubro, dia de eleição no Brasil.

Três sessões definem o treino de classificação, onde cada etapa tem o tempo para a disputa. São elas o Q1, Q2 e o Q3, a última etapa. Em cada sessão, os pilotos precisam obter bons tempos na pista para classificarem até a sessão seguinte e assim lutar pela pole position.

Não há pontuação no treino classificatório. Além disso, os pilotos podem dar quantas voltas quiserem.

A primeira sessão do treino (Q1) dura vinte minutos. Dá para escolher os pneus e as técnicas para alcançar a classificação. Os últimos cinco são desclassificados.

Para a segunda sessão (Q2), quinze minutos são disputados com cinco eliminados.

Por fim, na terceira e última sessão (Q3), sobram dez pilotos. Quem fizer a volta mais rápida ganha a pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

