Horário do treino da F1 hoje: classificatório F1 do GP dos EUA 2022

Na noite deste sábado, 22 de outubro, os pilotos disputam o treino classificatório para definir o grid de largada no Grande Prêmio dos Estados Unidos. A disputa será no Circuito das Américas, em Austin, e o horário do treino da F1 hoje começa às 19h (Horário de Brasília). Quer ficar por dentro do treino? Todos as informações estão disponíveis no site a seguir.

No treino classificatório, o piloto que marcar a volta mais rápida na última sessão será pole position na corrida de domingo.

Horário do treino da F1 hoje nos Estados Unidos

O treino classificatório da Fórmula 1 vai começar às 19h (Horário de Brasília), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Mais cedo, às 16h (Horário de Brasília), o terceiro treino livre será disputado pelo GP dos Estados Unidos com todos os vinte pilotos.

O treino de classificação será exibido na BAND para todo o Brasil ao vivo, disponível na TV aberta de graça com narração de Sérgio Maurício e comentários de Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Mariana Becker traz os bastidores do treino ao vivo do paddock.

Dá para assistir também no BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Site da Band – www.band.uol.com.br

BandPlay – Aplicativo para celular, tablet ou computador

Como é o treino classificatório na Fórmula 1?

O treino classificatório na Fórmula 1 serve para determinar o grid de largada para a corrida no domingo, no caso o Grande Prêmio dos Estados Unidos no fim de semana em 21, 22 e 23 de outubro de 2022.

Três sessões definem o treino de classificação, onde cada etapa tem o tempo para a disputa. São elas o Q1, Q2 e o Q3, a última etapa. Em cada sessão, os pilotos precisam obter bons tempos na pista para classificarem até a sessão seguinte e assim lutar pela pole position.

Não há pontuação no treino classificatório. Além disso, os pilotos podem dar quantas voltas quiserem.

A primeira sessão do treino (Q1) dura vinte minutos. Dá para escolher os pneus e as técnicas para alcançar a classificação. Os últimos cinco são desclassificados.

Para a segunda sessão (Q2), quinze minutos são disputados com cinco eliminados.

Por fim, na terceira e última sessão (Q3), sobram dez pilotos. Quem fizer a volta mais rápida ganha a pole position para largar em primeiro lugar na corrida de domingo.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Clima quente no Texas para os dois treinos livres na sexta-feira. Os pilotos foram para o Circuito das Américas para o primeiro treino livre.

Com novatos entre as equipes da Ferrari, Haas, Williams, Alfa Romeo e McLaren, a disputa começou. A Ferrari logo tomou a ponta com Sainz, enquanto a Mercedes apareceu bem com Hamilton. Ao fim do treino, o espanhol ficou em primeiro lugar com 1m36s857 após erro de Verstappen, que ficou em segundo. O heptacampeão da Mercedes ficou em terceiro lugar na classificação.

No segundo treino livre, tudo foi mais equilibrado, diferente do primeiro. Logo no início da etapa, Leclerc anotou o melhor tempo. Ricciardo apareceu bem, mas foi ultrapassado por Bottas, da Alfa Romeo. A Mercedes sequer apareceu aqui.

Confira a classificação completa do segundo treino livre de Austin, nos Estados Unidos.

O terceiro treino livre será no sábado, às 16h (horário de Brasília).

