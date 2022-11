Horário do treino livre da F1 hoje no GP de Abu Dhabi 2022

Horário do treino livre da F1 hoje no GP de Abu Dhabi 2022

Depois de uma temporada eletrizante que resultou no bicampeonato de Max Verstappen e do título da Red Bull, a última prova na Fórmula 1 será disputada neste fim de semana. O Grande Prêmio de Abu Dhabi começa nesta sexta-feira, com o treino livre da F1, no Circuito de Yas Marina. O horário treino da F1 hoje vai ser às 07h (horário de Brasília), por isso confira a programação e onde assistir.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os pilotos disputam apenas o vice-campeonato e melhores posições na classificação, já que Verstappen e Red Bull são campeões.

No domingo, 20 de novembro, serão 58 voltas na última prova da temporada.

Que horas começa o treino livre da F1?

O treino livre da Fórmula 1 hoje começa às 07h (horário de Brasília), no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Mais tarde, às 10h (horário de Brasília) o segundo treino livre será realizado com todos os pilotos na etapa.

Os dois treinos livres serão transmitidos no BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ter o canal na programação para assistir aos treinos da Fórmula 1 hoje.

Sexta-feira (18/11) - treino livre da F1

Treino livre 1 - 07h (BandSports)

Treino livre 2 - 10h (BandSports)

Sábado (19/11) - treino classificatório

Treino livre 3 - 07h30 (BandSports)

Treino classificatório - 11h (BAND. Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (20/11) - corrida

GP de Abu Dhabi - 10h (BAND. Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

+ Lewis Hamilton é brasileiro? Entenda o título do piloto no Brasil

Circuito de Yas Marina em Abu Dhabi

O fim de semana da Fórmula 1, o último da temporada, será disputado no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Direto da Ilha de Yas, os vinte pilotos vão disputar os treinos e a prova de 58 voltas no domingo.

Este é um dos circuitos mais novos no calendário da Fórmula 1. Ele foi inaugurado em outubro de 2009, depois de se transformar em destino turístico e assim integrar a etapa das competições. No mesmo ano, Sebastian Vettel, da Red Bull, venceu a primeira prova já realizada em Abu Dhabi ao ultrapassar Mark Webber e Jenson Button.

O clima quente de Abu Dhabi é o que predomina, além das belas paisagens ao fundo com muita luxúria e glamour nos prédios. Já na pista, as curvas também estão presentes, com destaque para a reta no início e as curvas 5 e 6 de baixa velocidade. O circuito foi todo projetado por Hermann Tilke.

O recorde hoje é de Max Verstappen, em 2021, em 1:26.103.

Quais pneus os pilotos vão usar em Abu Dhabi - treino livre da F1

Os pilotos vão usar neste fim de semana os compostos C3 duro, o C4 médio e o C5 macio. Os pneus foram confirmados pela Pirelli, fornecedora oficial do material para as equipes e também a Fórmula 1.

A empresa também identificou a quantidade que cada equipe terá para a prova no circuito. Serão 2x conjuntos para o duro, 3x em conjuntos o médio e 8x em conjuntos o macio.

Além disso, na próxima terça-feira assim que a temporada já tiver terminado, os pneus slick 2023 serão testados um dia inteiro para a próxima temporada da Fórmula 1.

Leia também:

Saiba quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1

Horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022: calendário completo

Entenda o significado do mascote das Olimpíadas 2024