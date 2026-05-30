Horário e onde assistir a luta do Biel x Nego do Borel no FMS hoje
Neste sábado, 30 de maio, acontece a 8 ª edição do Fight Music Show, em São Paulo. O evento está marcado para começar às 18h (de Brasília) e deve apresentar dez lutas, entre elas Biel x Nego do Borel.
A luta dos cantores Biel x Nego do Borel será uma das últimas da noite de sábado, mas não tem hora certa para começar. Isso porque, cada embate não tem um tempo certo de duração. A última luta só deve acontecer na madrugada de domingo, com Popó x Whindersson.
A Globo irá exibir um compilado dos duelos Fight Music Show 8 após o Altas Horas, a partir das 01h20, horário de Brasília. O pay-per-view Combate é quem exibe o Fight Music Show completo para os assinantes.
Peso-pesado: Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo América e Japa Morfo
Peso-casado até 65kg: Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa
Peso-casado até 66kg: Rômulo Deu Cria x Dynho Alves
Peso-casado até 69kg: Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins
Peso-pesado: Tyson Tigre x Leleco Guimarães
Peso-casado até 66kg: Fernanda Lacerda x Zoo
Peso-casado até 65kg: Biel x Nego do Borel
Peso-casado até 90kg: Kleber Bambam x Davi Brito
Super-meio-médio: Iago Freitas x Italo Luan
Peso-casado até 80kg: Acelino Popó Freitas x Whinderson Nunes
O que é o Fight Music Show?
Em sua terceira edição, o Fight Music Show é um evento que coloca frente a frente atletas renomados do boxe e MMA e celebridades da internet, cantores e dançarinos, para lutar em um grande ringue. Os ingressos são colocados à venda para o público enquanto o evento é transmitido com exclusividade pelo Combate.
A primeira edição foi realizada em Florianópolis, em 2022, com a luta principal em empate entre o humorista Whindersson Nunes e o ídolo do boxe Popó.