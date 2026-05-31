Horário e onde assistir a luta do Whindersson com Popó hoje

Horário e onde assistir a luta do Whindersson com Popó hoje

O humorista Whindersson Nunes e o tetracampeão mundial de boxe Acelino Freitas voltam a se enfrentar no ringue neste sábado, 30 de maio de 2026, pela oitava edição do Fight Music Show. O evento acontece na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, com início previsto para às 18h (horário de Brasília). Confira onde assistir e a programação completa da luta de Whindersson x Popó hoje.

Onde assistir a luta de Whindersson x Popó hoje

A luta entre Whindersson Nunes e Popó será transmitida ao vivo pelo Canal Combate, disponível nas operadoras de TV por assinatura. O Fight Music Show 8 começou às 18h (horário de Brasília), e o duelo entre os dois é a atração principal da noite, depois da meia-noite.

Os fãs também poderão acompanhar parte do card pelo sportv3 e pela Ge TV, que exibem as cinco primeiras lutas do evento. Já o Combate.com transmite apenas os dois primeiros confrontos da programação.

Na TV aberta, a Globo exibe as duas lutas principais do Fight Music Show 8 após o programa Altas Horas, durante a madrugada deste sábado para domingo, às 01h20.

Quem preferir assistir online pode adquirir o pay-per-view oficial do evento pelo site Fight Music Show.

Whindersson Nunes e Popó reeditarão o confronto que marcou a primeira edição do Fight Music Show, realizada em janeiro de 2022. Na ocasião, a luta terminou empatada após oito rounds e se tornou um dos eventos mais comentados do boxe de entretenimento no Brasil.

Desde então, Popó seguiu invicto em eventos do FMS, derrotando adversários como Bambam, Duda Nagle e José Pelé Landy. Já Whindersson continuou competindo em eventos internacionais de boxe entre influenciadores.

Programação do Fight Music Show hoje

Além da aguardada revanche entre Whindersson Nunes e Popó, o Fight Music Show 8 reúne influenciadores, ex-BBBs, cantores e atletas em um dos maiores eventos de entretenimento e lutas do país.

Acelino “Popó” Freitas x Whindersson Nunes

Kleber Bambam x Davi Brito

Nego do Borel x Biel

Luiz Otávio Mesquita x Matheus Martins

Rômulo Deu Cria x Dynho Alves

Tyson Tigre x Leleco Guimarães

Iago Freitas x Italo Luan

Fernanda Lacerda (Mendigata) x Zoo

Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa

Reyphysique e O Pai Solteiro x Rodrigo America e Japa Morfo

O evento será realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e deve seguir até a madrugada de domingo.

O que é o Fight Music Show?

O Fight Music Show é um evento que mistura esporte, entretenimento e celebridades. Criado para unir atletas profissionais, influenciadores digitais, artistas e personalidades da internet, o FMS se consolidou como uma das principais atrações do boxe-show no Brasil.

A oitava edição acontece neste sábado, 30 de maio de 2026, em São Paulo, reunindo nomes conhecidos do esporte e do entretenimento nacional em um card repleto de lutas e atrações especiais.