Horário treino classificatório F1 hoje, GP de Singapura 2022

Na manhã deste sábado, 1º de outubro, os pilotos pisam no acelerador para disputarem o treino de classificação ao Grande Prêmio de Singapura, a décima sétima etapa da temporada na Fórmula 1. No Circuito Urbano de Marina Bay, o horário treino classificatório F1 hoje vai ser às 10h (Horário de Brasília), com transmissão na TV aberta.

Quem marcar a volta mais rápida no circuito será o pole position na etapa de Singapura.

Horário treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório hoje começa às 10h (Horário de Brasília), diretamente do Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura.

Mais cedo, o terceiro treino livre tem início a partir das sete da manhã, também no horário de Brasília.

O canal da BAND transmite o treino classificatório completo neste sábado para todos os estados do Brasil, disponível de graça e ao vivo. Sérgio Maurício é quem narra a história da corrida, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comentam os lances.

Outra opção é acompanhar através do canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura. No site da emissora (www.band.uol.com.br) também dá para assistir de graça.

Sábado (01/10): – Horário treino classificatório F1 hoje

Treino livre 3 – 07h (BandSports)

Treino classificatório – 10h (BAND, BandSports, Site da BAND e BANDPlay)

Domingo (02/10): – Horário treino classificatório F1 hoje

GP de Singapura – 09h (BAND, Site da BAND, BandNewsFM e BANDPlay)

Circuito Urbano de Marina Bay na F1

Localizado na baia de Marina, em Singapura, o Circuito Urbano de Marina Bay receberá o Grande Prêmio de Singapura, a décima sétima prova da temporada 2022 na Fórmula 1 no domingo, 2 de outubro. Serão 61 voltas no circuito de rua de 5.063 quilômetros.

Com vinte e três curvas de alta velocidade, a pista cobra muita atenção dos pilotos especialmente nas ultrapassagens, enquanto a curva 18 é o grande destaque da corrida já que os pilotos passam por baixo da arquibancada do circuito.

Construído e idealizado em 2008 pelo arquiteto alemão Herman Tilke, o circuito traz como cartão postal uma roga gigante no fundo do seu circuito. No mesmo ano, a etapa entrou no calendário oficial da Fórmula 1, com vitória de Fernando Alonso pela Alpine.

O recorde de volta mais rápida do Circuito Urbano de Marina Bay no Grande Prêmio de Singapura é de Kevin Magnussen, em 2018, com o tempo de 1.41.905.

Como foram os treinos livres ontem?

Os treinos livres em Singapura foram quentes! A primeira sessão trouxe uma grande surpresa para os apaixonados por Fórmula 1: o retorno de Lewis Hamilton ao pódio da competição. O heptacampeão da Mercedes marcou o tempo de 1m43s033 para se garantir em primeiro lugar, enquanto Verstappen e Leclerc fecharam o pódio no primeiro treino livre.

No segundo treino livre, foi a vez da Ferrari dominar o circuito de rua em Marina Bay. Verstappen até tentou dominar a ponta, enquanto a Mercedes apareceu bem com George Russell, mas Hamilton pareceu perder a força na pista.

Sainz e Leclerc logo colocaram a força dos seus motores à prova e tomara a liderança da prova. Na disputa entre os dois italianos, foi Sainz quem garantiu-se na liderança com 1m42s587. Leclerc e Russell fecham o pódio do segundo treino livre da sexta-feira em Singapura.

