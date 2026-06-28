Esporte

Resultado da corrida do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 de 2026

Mercedes soma mais uma vitória

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da corrida do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 Getty

George Russell aumentou suas chances de conquistar o campeonato mundial de Fórmula 1 de 2026 ao se manter à frente de Kimi Antonelli, companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull e na Mercedes, e vencer o Grande Prêmio da Áustria. A corrida aconteceu na manhã deste domingo, 28 de junho.

Quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje

George Russell conquistou a vitória no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, após resistir à pressão da Red Bull de Max Verstappen nas voltas finais.

Piastri ficou em um distante quarto lugar pela McLaren, enquanto Lewis Hamilton terminou em quinto, depois que o erro da Ferrari ao parar nos boxes durante o Safety Car custou-lhes qualquer chance de terminar entre os três primeiros. Isack Hadjar chegou em sexto, após um dia de batalha com as Ferraris.

1 George Russell (Mercedes)
2 Max Verstappen (Red Bull) +1,611s
3 Kimi Antonelli (Mercedes) +1,986s
4 Oscar Piastri (McLaren) +21,809s
5 Lewis Hamilton (Ferrari) +26,393s
6 Isack Hadjar (Red Bull) +29,399s
7 Lando Norris (McLaren) +31,505s
8 Charles Leclerc (Ferrari) +45,659s
9 Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
11 Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
12 Nico Hulkenberg (Audi) +1 volta
13 Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
14 Ollie Bearman (Haas) +1 volta
15 Franco Colapinto (Alpino) +1 volta
16 Esteban Ocon (Haas) +2 voltas
17 Alex Albon (Williams) +2 voltas
18 Fernando Alonso (Aston Martin) +3 voltas
DNF Lance Stroll (Aston Martin)
DNF Carlos Sainz (Williams)
DNF Sergio Perez (Cadillac)
DNF Valtteri Bottas (Cadillac)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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