Esporte

GP da Áustria: onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje e e grid de largada

Corrida acontece neste domingo, 28 de junho, no Red Bull Ring, em Spielberg

Escrito por Anny Malagolini
GP da Áustria onde assistir a corrida da Fórmula 1 Getty

A Fórmula 1 volta à pista neste domingo, 28 de junho, para o GP da Áustria 2026. A corrida será disputada no Red Bull Ring, em Spielberg, a partir das 10h, pelo horário de Brasília. George Russell larga na pole position após uma classificação movimentada. O piloto da Mercedes ficou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e de Lewis Hamilton, que fecha a terceira posição no grid. Kimi Antonelli sai em quarto, enquanto Max Verstappen, que corre em casa pela Red Bull, larga em quinto.

Onde assistir ao GP da Áustria 2026?

O GP da Áustria de F1 será transmitido ao vivo pela TV Globo na TV aberta e pelo sportv3 na TV fechada. A largada está marcada para 10h de domingo, 28 de junho, no horário de Brasília.

A etapa austríaca costuma ser uma das mais movimentadas do calendário por causa do desenho da pista. O circuito é curto, tem apenas 10 curvas e conta com pontos fortes de ultrapassagem, principalmente nas freadas das curvas 3 e 4. Por isso, estratégia de pneus, largada limpa e uso do DRS podem fazer diferença no resultado final.

O Red Bull Ring tem 4,326 km, 10 curvas e a corrida será disputada em 71 voltas, totalizando 307,018 km. A pista é curta, rápida e costuma favorecer disputas intensas, principalmente por causa das retas, das freadas fortes e das mudanças de elevação.

George Russell larga na pole position e terá Charles Leclerc ao seu lado na primeira fila. Lewis Hamilton parte em terceiro, enquanto Kimi Antonelli larga em quarto. Max Verstappen, um dos nomes mais fortes da etapa por correr no circuito da Red Bull, começa a prova em quinto.

A posição de largada é importante na Áustria, mas não costuma definir tudo. O Red Bull Ring permite ataques em sequência, principalmente no primeiro setor. Quem tiver boa tração na saída da curva 1 pode chegar próximo o suficiente para tentar a ultrapassagem na curva 3. Outro ponto importante é a curva 4, onde os pilotos costumam dividir espaço após a segunda zona de DRS.

Veja o Grid de largada do GP da Áustria 2026

  1. George Russell — Mercedes
  2. Charles Leclerc — Ferrari
  3. Lewis Hamilton — Ferrari
  4. Kimi Antonelli — Mercedes
  5. Max Verstappen — Red Bull
  6. Lando Norris — McLaren
  7. Oscar Piastri — McLaren
  8. Isack Hadjar — Red Bull
  9. Liam Lawson — Racing Bulls
  10. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  11. Pierre Gasly — Alpine
  12. Gabriel Bortoleto — Audi
  13. Oliver Bearman — Haas
  14. Nico Hulkenberg — Audi
  15. Esteban Ocon — Haas
  16. Franco Colapinto — Alpine
  17. Carlos Sainz — Williams
  18. Alex Albon — Williams
  19. Sergio Pérez — Cadillac
  20. Valtteri Bottas — Cadillac
  21. Fernando Alonso — Aston Martin
  22. Lance Stroll — Aston Martin

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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