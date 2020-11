Jonathan Cafu no Corinthians: veja ex-tricolores que foram bem no Timão

O atacante Jonathan Cafu, de 29 anos, chegou ao Corinthians para tentar dar mais velocidade ao ataque do time de Vágner Mancini. Assim, embora não tenha feito tantos gols nas últimas temporadas, ele espera contribuir ofensivamente para superar a desconfiança da torcida. Afinal, ele ficou conhecido depois de jogar no rival, o São Paulo.

No entanto, sua passagem pelo São Paulo não foi das melhores. Depois que se destacou na Ponte Preta, em 2014, o tricolor venceu a disputa para contratá-lo. Mas ele disputou apenas 13 jogos com a camisa são-paulina, e marcou um gol. Cinco anos depois, Jonathan Cafu chega ao Corinthians, seu clube do coração.

“Passei por lá, não fui muito bem”, admitiu o atacante sobre seu período no São Paulo. “Agora, é virar a página. Estou no Corinthians, meu foco é aqui. Sou corintiano desde pequeno, minha família toda é”, declarou Jonathan Cafu na coletiva de apresentação dos reforços do Corinthians.

Jonathan Cafu antes do Corinthians

Apesar da passagem discreta pelo São Paulo, Jonathan Cafu fez o clube lucrar com sua transferência para o Ludogorets, da Bulgária. Lá, o atacante viveu a melhor fase da carreira, com o bicampeonato búlgaro e as primeiras aparições na Champions League.

Em seguida, Jonathan Cafu passou por outros três times antes de chegar ao Corinthians. No seu auge, em 2017, ele foi contratado pelo Bordeaux, da França. No ano seguinte, veio o empréstimo para o Estrela Vermelha. Até este ano, o atacante atuava pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita.

“Joguei os grandes campeonatos mundiais, joguei duas Champions League. Creio que posso agregar muito para o Corinthians nesses três anos”, avisou Jonathan Cafu.

Ex-são-paulinos no Corinthians

Além de Jonathan Cafu, o Corinthians contra com outro ex-são-paulino no elenco: o também atacante Léo Natel. Dessa forma, eles sonham em repetir os feitos de outros jogadores que passaram pelo São Paulo antes de fazer história no Corinthians.

Neto

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o ex-meia e apresentador Neto começou a carreira de jogador no Guarani. Em seguida, passou pelo São Paulo, onde foi campeão paulista em 1987. Aliás, ele também jogou no Palmeiras no ano seguinte. No entanto, só viraria o Craque Neto a partir de 1989, quando chegou ao Parque São Jorge.

Danilo

Depois que conquistou o Mundial de 2005 pelo São Paulo, Danilo foi para o Corinthians e fez o mesmo em 2012. Sem dúvida, um feito raro. Mas, naquele elenco corintiano que venceu o Chelsea no Japão, havia outro jogador que conseguiu a mesma façanha.

Fábio Santos

Assim como Danilo, o lateral também venceu o Mundial pelo São Paulo antes de voltar a conquistar o título com a camisa alvinegra. Aliás, ele está de volta ao Corinthians após a última leva de reforços que também trouxe Jonathan Cafu.

Emerson Sheik

Outra peça chave para o título do Mundial de Clubes de 2012, Emerson Sheik começou a carreira no São Paulo, em 1998. Depois de um bom tempo jogando fora do país, ele ainda passou por Flamengo e Fluminense antes de chegar ao Corinthians, em 2011.

Jadson

O meia revelado pelo Athletico-PR jogou sete anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, antes de voltar ao Brasil para jogar no São Paulo, em 2012. Naquele mesmo ano, ele ajudou o tricolor a conquistar a Copa Sul-Americana. Mas, em 2014, foi para o Corinthians na troca com Alexandre Pato. Com a camisa alvinegra, ele teve ainda mais sucesso: foi bicampeão brasileiro e tricampeão estadual.

Gustavo Nery

O lateral se destacou no São Paulo no começo dos anos 2000, quando foi para a seleção brasileira e chegou a ser campeão da Copa América. Mas o seu único título nacional veio com a camisa do Corinthians, pois ele estava no elenco que ganhou o Brasileirão de 2005 ao lado de Tévez, Mascherano, Nilmar e companhia.