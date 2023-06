Luta de Charles do Bronx hoje vai passar na Band? Como assistir ao vivo - 10/06

Charles do Bronx é um dos dos principais nomes do MMA no Brasil. Neste sábado, 10 de junho, o lutador entra no octógono para enfrentar o americano Beneil Dariush no evento co-principal da noite. Saiba se a luta de Charles do Bronx hoje vai passar na Band e como assistir ao vivo. O evento tem início às 20h (horário de Brasília).

Na luta principal do UFC hoje, a brasileira Amanda Nunes defende o cinturão peso-galo contra Irene Aldana neste sábado, em Vancouver, no Canadá. A luta principal tem duração prevista de cinco rounds. As demais acontecem em três rounds.

Confira todas as lutas do UFC 289 neste sábado aqui.

Band vai transmitir a luta de Charles do Bronx hoje?

A luta de Charles do Bronx hoje contra Beneil Dariush NÃO vai passar na Band. O evento não consta na programação da emissora neste sábado.

O Card Preliminar tem início a partir das 20h. Já o Principal, incluindo a luta de Charles, está programada para começar às 23h (Horário de Brasília).

Quem vai transmitir o UFC completo hoje é o UFC Fight Pass, streaming pago. Dá para assistir todas as lutas, entrevistas e quadros especiais por R$ 24,90 ao mês ou R$ R$ 298,80/ano.

Card Preliminar às 20h - BAND e UFC Fight Pass

- BAND e UFC Fight Pass Card Principal às 23h - UFC Fight Pass

Como assistir o UFC Fight Pass?

A exclusividade do UFC 289 neste sábado pertence ao serviço de streaming UFC Fight Pass. Para ter acesso à todas as lutas do evento é preciso ser assinante. Por mês, o pagamento é de R$ 24,90.

É possível assistir o Fight Pass no aplicativo do celular, tablet, smartv e streaming como Xbox One, Amazon Fire, Chromecast e Roku, além do computador.

Acesse o site (ufcfightpass.com.br), clique em "assine" e escolha qual pacote deseja comprar. Em seguida, preencha o cadastro e os requisitos de pagamento. Aí, é só assistir o UFC ao vivo. A cobertura tem narração em português com André Azevedo e comentários de Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Carlão Barreto.

Trajetória de Charles do Bronx

Em outubro de 2022, Charles do Bronx perdeu o cinturão peso-leve para Islam Makhachev. Hoje, dá início a sua remontada para trazer de volta o título ao Brasil.

Foram oito meses de treino, dedicação e recuperação. Isso porque em abril deste ano Charles Oliveira se machucou e teve de remarcar a luta com Beneil Dariush. Para lutar pelo título, Charles precisa vencer Dariush neste sábado.

Isso porque Dana White, fundador do UFC, informou que o vencedor vai lutar contra Islam Makhachev, atual dono do cinturão peso-leve.

Em sua ficha, Charles tem nove vitórias por nocaute e 21 vitórias por finalização. Sua última luta foi justamente contra Makhachev.

