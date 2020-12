Maiores campeões do Brasileirão: paulistas dominam ranking

O futebol brasileiro é um dos mais disputados do mundo, e o equilíbrio se reflete na lista dos maiores campeões do Brasileirão. Afinal, não existe um time disparado na frente, e a diferença entre eles é pequena. Por outro lado, quando se fala na disputa entre clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, a história é diferente.

No entanto, o equilíbrio poderia ser maior caso a Taça Brasil, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça de Prata não tivessem sido unificadas ao Campeonato Brasileiro. A partir de 2010, portanto, a CBF passou a considerar estas antigas competições como títulos brasileiros.

Até então, o Atlético-MG era considerado o primeiro campeão nacional pelo título de 1971. Depois da unificação, entretanto, a contagem passou a começar em 1959, ano em que o Bahia levou a Taça Brasil ao desbancar o Santos de Pelé.

A unificação também inflou o número de títulos do Palmeiras e do Santos, clubes que mandavam no cenário nacional antes de 1971. Dessa forma, os times paulistas passaram a dominar a lista dos maiores campeões brasileiros. Segundo a CBF, são 32 títulos paulistas contra 16 cariocas. Veja a seguir em qual posição está seu time.

Maiores campeões brasileiros

Palmeiras

Os tempos áureos da Academia de Futebol comandada pelo craque Ademir da Guia fizeram do Palmeiras o maior campeão brasileiro, com 10 títulos. Mas existe um asterisco nesta estatística, pois o alviverde obteve a façanha de conquistar dois títulos brasileiros no mesmo ano. Afinal, em 1967, o Palmeiras venceu tanto a Taça Brasil quanto o Roberto Gomes Pedrosa. Assim, o clube venceu o Brasileirão nos seguintes anos: 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018.

Santos

O time comandado por Pelé conquistou seis troféus nacionais na década de 1960. Anos mais tarde, os Meninos da Vila somaram mais dois. Assim, o Santos soma oito títulos e aparece em segundo lugar na lista dos maiores campeões do Brasileirão. As conquistas vieram em 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004. Além disso, o time da Vila Belmiro também figura na lista dos maiores campeões da Libertadores.

Corinthians

Considerando apenas o Campeonato Brasileiro realizado a partir de 1971, o maior campeão é o Corinthians, que obteve todos os seus sete títulos a partir dos anos 1990. O alvinegro, portanto, venceu o Brasileirão em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Flamengo

De acordo com a CBF e até mesmo o STF, o Flamengo tem apenas seis títulos. Mas o clube não abre mão de contabilizar a conquista da Copa União de 1987 como um troféu do Brasileirão. Oficialmente, no entanto, os títulos rubro-negros reconhecidos pela CBF são os de 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019.

São Paulo

Único time a conseguir três Brasileirões consecutivos na história, o São Paulo soma seis títulos e seis vice-campeonatos. Assim, o tricolor foi campeão em 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

Cruzeiro

Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro também aparece entre os maiores campeões do Brasileirão com quatro títulos e cinco vice-campeonatos. As conquistas, portanto, vieram em 1966, 2003, 2013 e 2014.

Vasco

O Gigante da Colina conquistou um Brasileirão por década entre os anos 1970 e 2000. Afinal, o Vasco tem quatro títulos e foi campeão nacional em 1974, 1989, 1997 e 2000. Além disso, chegou à final outras três vezes e, nos pontos corridos, tem o vice-campeonato de 2011 como seu melhor resultado.

Fluminense

O Fluminense está empatado com o Vasco com quatro títulos, mas não tem nenhum segundo lugar em Campeonatos Brasileiros. As conquistas tricolores, portanto, vieram em 1970, 1984, 2010 e 2012.

Internacional

O time comandado por Paulo Roberto Falcão fez história na década de 1970, conquistando três títulos. No entanto, o Colorado não voltou a erguer a taça do Brasileirão. Dessa forma, as únicas conquistas foram em 1975, 1976 e 1979.

Grêmio, Bahia e Botafogo

Fechando o top 10 dos maiores campeões do Brasileirão, os três clubes aparecem empatados com dois títulos cada um. O Grêmio venceu em 1981 e 1996. Já o Botafogo, em 1968 e 1995. E o Bahia, primeiro campeão brasileiro em 1959, também levantou a taça em 1988.

Outros cinco times venceram o Campeonato Brasileiro apenas uma vez: Atlético-MG (1971), Athletico-PR (2001), Coritiba (1985), Guarani (1978) e Sport (1987).