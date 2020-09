A Libertadores completa 60 anos de história em 2020, mas o primeiro lugar da lista dos maiores campeões está nas mãos do mesmo clube desde a década de 70

Maiores campeões da Libertadores: brasileiros estão longe do topo da lista

A Copa Libertadores completa 60 anos de história em 2020, mas o primeiro lugar da lista dos maiores campeões da competição continental está nas mãos do mesmo clube desde a década de 1970.

O tetracampeonato consecutivo conquistado entre os anos de 1972 e 1975 fez do Independiente, da Argentina, o maior campeão da Libertadores. Apesar de não levantar a taça desde 1984, segue no topo da lista, com sete títulos.

Aliás, a Argentina domina o ranking dos maiores campeões da Libertadores. Afinal, entre os cinco maiores campeões, quatro são argentinos. No total, os Hermanos somam 25 títulos, contra 19 do Brasil.

Maiores campeões da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar de ter dominado a última década com seis títulos entre 2010 e 2019, os clubes brasileiros ainda estão longe dos primeiros lugares na lista dos maiores campeões continentais da América do Sul. Confira o top 10 a seguir.

Independiente (7 títulos)

O clube de Avellaneda é o “Rei de Copas” da América, com o detalhe de nunca ter perdido nenhuma final na Libertadores. Nas sete vezes em que chegou à decisão, o Independiente venceu (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984). Além disso, conquistou dois Mundiais, em 1973 e 1984.

Boca Juniors (6 títulos)

Depois da “dinastia” do Independiente, o Boca Juniors venceu seus dois primeiros títulos em 1977 e 1978. Mas a principal sequência de glórias na Libertadores veio com o time liderado por Riquelme e Palermo. Foram quatro títulos em dez anos (2000, 2001, 2003 e 2007). Ao todo, são seis títulos e cinco vice-campeonatos.

Peñarol (5 títulos)

Campeão das duas primeiras edições, em 1960 e 1961, o gigante uruguaio foi o primeiro a liderar a lista dos maiores campeões da Copa Libertadores. Também emplacou o maior artilheiro da competição: Alberto Spencer fez 48 gols com a camisa aurinegra na década de 1960. O último título, no entanto, foi em 1987.

River Plate (4 títulos)

O time argentino lidera o ranking geral da Libertadores, com 170 vitórias em 35 participações no torneio. Nos últimos cinco anos, chegou em três finais e levou duas – perdeu para o Flamengo na decisão do ano passado. Assim, os quatro títulos dos Millonarios foram conquistados em 1986, 1996, 2015 e 2018, sendo que o último foi contra o grande rival, o Boca Juniors.

Estudiantes (4 títulos)

O título de 1968 conquistado sobre o Palmeiras iniciou uma dinastia do time de La Plata na Copa Libertadores. O Estudiantes ganhou também as duas edições seguintes, em 1969 e 1970, e ainda chegou à final de 1971. Em 2009, voltou a levantar o troféu depois de vencer o Cruzeiro na final. O time era liderado por Juan Sebastián Verón, hoje presidente do clube.

Olimpia (3 títulos)

O Paraguai tem apenas três títulos da Libertadores, todos eles conquistados pelo Olimpia. O time de Assunção venceu as edições de 1979, 1990 e 2002. Além disso, foi vice-campeão outras quatro vezes.

Nacional (3 títulos)

Nas três vezes em que foi campeão da Libertadores, em 1971, 1980 e 1988, o time uruguaio também se sagrou campeão mundial. Ao lado do rival Peñarol, o Nacional é o clube que mais vezes disputou o torneio, com 47 participações.

São Paulo (3 títulos)

Assim como o Nacional do Uruguai, o São Paulo também nunca perdeu uma decisão de Mundial após ser campeão da Libertadores. Levou a melhor contra Barcelona (1992), Milan (1993) e Liverpool (2005).

Grêmio (3 títulos)

Ao lado de São Paulo e Palmeiras, o Grêmio é o clube brasileiro que mais participou da Copa Libertadores, com 19 aparições no torneio. Os títulos vieram em 1983, 1995 e 2017.

Santos (3 títulos)

O primeiro brasileiro a vencer o torneio continental fecha o top 10 da lista dos maiores campeões da história da Libertadores. Pelé trouxe os dois primeiros títulos, em 1962 e 1963. E Neymar foi o protagonista do último, em 2011.

Outros campeões

O último clube brasileiro a vencer a Libertadores foi o Flamengo, que ganhou em 2019 seu segundo troféu do torneio. Cruzeiro e Internacional também têm dois títulos cada.

Os times brasileiros que já foram campeões da América apenas uma vez são Palmeiras, Vasco, Corinthians e Atlético-MG. São Caetano, Athletico-PR e Fluminense já chegaram à final, mas não levaram.

De acordo com levantamento do UOL, o clube com o maior aproveitamento entre todos os que já disputaram a Libertadores é do Cruzeiro. Em 166 jogos, o time mineiro conquistou 95 vitórias, empatou 32 vezes e perdeu 39 jogos.