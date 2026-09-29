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NFL: onde assistir Chicago Bears x Eagles em jogo da semana 3

Philadelphia Eagles e Chicago Bears se enfrentam nesta segunda-feira

Escrito por Anny Malagolini
onde assistir Chicago Bears x Eagles Getty Images
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O Philadelphia Eagles enfrenta o Chicago Bears nesta segunda-feira, 28 de setembro, pela terceira semana da temporada regular da NFL. A partida começa às 21h15 (horário de Brasília) e será disputada no Soldier Field, em Chicago, Illinois.

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar Eagles x Bears ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+. O confronto também está disponível pelo NFL Game Pass, serviço de transmissão da liga que pode ser acessado por meio da DAZN.

A partida reúne duas equipes que chegam ao confronto em momentos diferentes na temporada. O Philadelphia Eagles venceu os dois primeiros jogos e está com campanha de 2-0. Na rodada anterior, a equipe derrotou o Tennessee Titans por 24 a 20.

Do outro lado, o Chicago Bears tem uma vitória e uma derrota. A equipe perdeu para o Minnesota Vikings por 9 a 3 na última rodada e chega ao confronto com dúvidas relacionadas à posição de quarterback.

O jogo também chama atenção pelo desempenho dos Bears no jogo terrestre. Chicago lidera a NFL em jardas corridas, com média de 212,5 jardas por partida nas duas primeiras semanas. O running back D’Andre Swift é um dos principais nomes do setor, com 169 jardas e três touchdowns em 34 corridas.

Pelos Eagles, o quarterback Jalen Hurts é o principal destaque do ataque. Ele soma 467 jardas aéreas e cinco touchdowns nas duas primeiras partidas da temporada. O wide receiver DeVonta Smith também aparece como uma das principais armas ofensivas, com 13 recepções para 170 jardas e um touchdown.

Os Eagles entram em campo como favoritos nas casas de apostas, com vantagem de 4,5 pontos no confronto. A expectativa é de um duelo entre um ataque de Philadelphia que vem apostando no jogo aéreo e um Chicago que tem conseguido produzir bastante pelo chão.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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