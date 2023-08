Onde assistir a luta do Dynho Alves x Livinho hoje no Fight Music Show

Além da luta entre Popó e Junior Dublê, a terceira edição do Fight Music Show apresenta neste sábado, 26 de agosto, a disputa de boxe entre o cantor de funk MC Livinho e o dançarino e influenciador Dynho Alves. O evento começa às 19h15 (de Brasília), em São Paulo, por isso saiba onde assistir a luta no boxe hoje.

Onde vai passar a luta do Dynho Alves x Livinho hoje

A luta do Dynho Alves e Livinho hoje, 26, não tem hora certa para começar porque é a penúltima do Fight Music Show. O canal Combate transmitirá ao vivo para todo o país em operadoras de televisão por assinatura.

Quem tem a TV paga pode acompanhar de graça no aplicativo ou site do Canais Globo, mas quem não tem pode ver no Globoplay se for assinante. Acesse a plataforma, clique em 'Agora' no menu inferior, faça o login com o email e a senha e escolha o canal Combate para assistir.

Luta do Dynho Alves x MC Livinho hoje no Fight Music Show

Horário: a partir das 19h15 (de Brasília)

Local: Clube Hebraica, em São Paulo

Onde assistir: Combate

O que é o Fight Music Show?

Em sua terceira edição, o Fight Music Show é um evento que coloca frente a frente atletas renomados do boxe e MMA e celebridades da internet, cantores e dançarinos, para lutar em um grande ringue. Os ingressos são colocados à venda para o público enquanto o evento é transmitido com exclusividade pelo Combate.

O site oficial abriu as vendas dos ingressos para o evento neste sábado, mas se esgotaram rapidamente. Mamá Brito, treinador comportamental e master coach dos ídolos do MMA Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, é o responsável pelo evento de artes marciais.

A primeira edição foi realizada em Florianópolis, em 2022, com a luta principal em empate entre o humorista Whindersson Nunes e o ídolo do boxe Popó. Ainda no ano passado, o Fight Music Show 2 trouxe Popó vencendo Pelé Landy em nocaute na Arena da Baixada, em Curitiba.

Vai passar na Globo a luta do Dynho?

A Globo não vai passar a luta do Dynho Alves e Livinho neste sábado porque vai transmitir os melhores momentos do Jungle Fight 119, após o Altas Horas, a partir das 00h15, horário de Brasília. O pay-per-view Combate é quem exibe o Fight Music Show completo para os assinantes.

Dynho e Livinho disputam o Cinturão dos Influenciadores em São Paulo, no Clube Hebraica, durante a terceira edição do evento. Os dois cantores trocaram farpas e muitas provocações durante a pesagem na última sexta-feira e também ao se encararem para a foto oficial.

A luta de Popó hoje também não vai passar na Globo.

