Borussia Dortmund x Bayern: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão

A sétima rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, recebe neste sábado (7) o confronto entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique às 14h30, no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Conhecido como o duelo entre as maiores potências do futebol alemão, o Der Klassiker marca uma possível decisão para saber quem assume a liderança do campeonato, já que ambas as equipes possuem o mesmo número de pontos, ou seja, quinze.

Este será o jogo de número 103 entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique pela Bundesliga. O Bayern vem melhor na disputa, com 48 vitórias e 200 gols marcados. Enquanto isso, o Dortmund conta com 25 triunfos e 122 gols. Empates somam 29.

Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir?

A partida entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique tem transmissão da BAND, na tv aberta, às 14h30 (Horário de Brasília), para todo Brasil.

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Onefootball.

Situação das equipes na temporada 2020/21

Ambos os times, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, disputam a UEFA Champions League.

Pelo grupo A, o atual campeão Bayern lidera com folga, tendo nove pontos, além de manter a invencibilidade. Já no grupo F, o Dortmund também é líder, mas com seis pontos, apenas um de diferença para o vice Lazio.

No Campeonato Alemão, os bávaros também lideram, somando quinze pontos. Ao todo, são cinco vitórias e apenas uma derrota. Com um ataque potente e que funciona, são 24 gols marcados.

Por outro lado, o Borussia Dortmund vem logo atrás, em segundo lugar, com a mesma soma de pontos, quinze, salvo apenas uma derrota. Dessa maneira, o time amarelo quer a vitória para ultrapassar o rival.

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Para o jogo deste sábado, o técnico Flick terá alguns problemas para resolver.

Mais um jogador testou positivo para o coronavírus. Desta vez, foi Joshua Zirkzee. Segundo informações do site oficial do clube, o atleta está isolado e passa bem. Na semana passada, o Bayern informou que Niklas Süle também recebeu o teste positivo para o vírus e que também segue isolado.

Davies e Nianzou seguem em recuperação, enquanto Goretzka, que não jogou no último confronto pela Champions, e Tolisso, podem retornam ao time titular. O atacante Lewandowski também deve aparecer no elenco.

Provável Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

O técnico Lucien Favre não tem Schmelzer e Dan-Axel Zagadou, pois estão lesionados. Já Emre Can voltou a treinar depois de se recuperar do covid-19. Hummels é dúvida, mas deve retornar ao time.

Haaland deve ser a peça chave do elenco, principalmente pela bela atuação no 3 a 0 contra o Club Brugge na última quarta pela Champions onde fez dois gols.

Provável Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel (Delaney), Dahoud; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

Outros jogos da Bundesliga neste sábado

Além de acompanhar Borussia Dortmund e Bayern de Munique, você também pode assistir aos demais jogos da rodada.

Ausgburg x Hertha Berlin – 11h30

RB Leipzig x Freiburg – 11h30

Stuttgart x Eintracht Frankfurt – 11h30

Union Berlin x Arminia – 11h30

Mainz x Schalke 04 – 11h30