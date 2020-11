Manchester City x Liverpool: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

A tarde deste domingo (08) apresenta o confronto entre Manchester City x Liverpool, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, às 13h,30, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

A partida marca o encontro entre Jurgen Klopp e Pep Guardiola, dois dos maiores e melhores técnicos do mundo do futebol.

Os visitantes querem a vitória a qualquer custo, já que, se vencer, assumem a liderança. Já os anfitriões precisam dos três pontos para subir na tabela, contudo, é importante ressaltar que possuem um jogo a menos.

Manchester City x Liverpool: onde assistir?

A partida entre Manchester City x Liverpool tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma WatchESPN.

Situação das equipes na temporada 2020/21

Pelo Campeonato Inglês, o City ocupa o 11º lugar, com onze pontos. São três vitórias, dois empates e uma derrota, mas com um jogo a menos. Se vencer, a equipe consegue se aproximar do G4, mas também precisa contar com resultados negativos dos primeiros colocados.

Pela Champions League, é o líder do grupo C, com nove pontos. Durante a semana, venceu o Olympiacos por 3 a 0.

Já o Liverpool está em segundo lugar, com dezesseis pontos, atrás do atual líder Southampton. Os dois possuem a mesma pontuação, por isso se o time vermelho vencer, ocupa a ponta da tabela. Ao todo, contabiliza cinco triunfos, um empate e uma derrota.

A equipe vermelha vem de goleada de 5 a 0 contra o Atalanta na Champions. Pelo grupo D, possui nove pontos, sem perder nenhum jogo.

Possíveis escalações de Manchester City x Liverpool

Guardiola tem Gabriel Jesus de volta ao time titular. Entretanto, em entrevista coletiva, o treinador afirmou que Sergio Aguero não estará presente neste jogo pois ainda não está pronto.

Fernandinho e Mendy continuam fora devido a lesões.

Provável City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundogan; Jesus, Torres, Sterling.

Já Klopp precisa lidar com baixas importantes no time, pois não tem Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain e Van Dijk. O técnico também confirmou em entrevista coletiva que Thiago Alcantara não entra em campo neste domingo.

Por outro lado, Keita, Kostas Tsimikas e Matip foram convocados e podem aparecer na equipe principal.

Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané e Jota.

Outros jogos da Premier League neste domingo

Você também pode acompanhar estes três jogos pela rodada do Inglês.

West Bromwich x Tottenham – 09h

Leicester City x Wolves – 11h

Arsenal x Aston Villa – 16h15