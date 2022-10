Que horas é a corrida da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos 2022?

Preparado para grandes emoções na Fórmula 1? A elite do automobilismo está de volta neste domingo, 23 de outubro, para a 19ª etapa no Circuito das Américas. Confira o horário do GP dos Estados Unidos 2022 e todas as informações da prova americana.

A corrida dos Estados Unidos exigirá dos pilotos 56 voltas em Austin, em Texas pelo circuito de 5,513 quilômetros com todos os vinte pilotos na pista.

Horário da corrida da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos

O Grande Prêmio dos Estados Unidos vai começar às 16h (Horário de Brasília), direto do Circuito das Américas, em Austin, neste domingo, 23 de outubro de 2022.

A prova é válida pela temporada 2022 na Fórmula 1, a décima nona da reta final. A grande responsável por transmitir a corrida completa é a BAND, na TV aberta, para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça com narração de Sergio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson.

Max Verstappen já está com o título garantido entre os pilotos. Enquanto isso, Perez, Leclerc, Sainz e George Russell buscam terminar a temporada da Fórmula 1 em uma boa colocação na tabela.

Lembre-se que apenas os dez primeiros na classificação final é que pontuam.

GP dos Estados Unidos 2022:

BAND

BandPlay

Site da BAND (www.band.uol.com.br)

BANDNewsFM

Como está o Campeonato de Construtores?

O Campeonato de Construtores é a disputa entre as equipes da Fórmula 1. A pontuação é feita da seguinte maneira: soma-se os pontos ganhos no fim de semana entre os dois pilotos da equipe, este é o total de pontos que o time faz na prova.

O vencedor ao fim da temporada leva uma bolada em dinheiros, ainda não divulgada pela FIA. Neste fim de semana, em Austin, a Red Bull pode levantar o caneco se Verstappen e Perez terminarem na parte de frente do grid, enquanto a Ferrari não marcar pontos.

Confira a classificação atual dos Construtores.

1 Red Bull – 619 pontos

2 Ferrari – 454 pontos

3 Mercedes- 387 pontos

4 Alpine – 143 pontos

5 McLaren – 130 pontos

6 Alfa Romeo – 52 pontos

7 Aston Martin – 45 pontos

8 Haas – 34 pontos

9 AlphaTauri – 34 pontos

10 Williams – 8 pontos

Quais pilotos vão correr nos Estados Unidos?

Todos os vinte pilotos da Fórmula 1 entram na pista neste fim de semana pelo Grande Prêmio dos Estados Unidos, a décima nona prova da temporada 2022.

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Japão e conquistou o bicampeonato na Fórmula 1. Com isso, resta aos competidores apenas a briga por uma melhor colocação na classificação geral. Já no Campeonato de Construtores as equipes disputam a premiação milionária entregue pela FIA.

Confira quais os pilotos que estarão neste fim de semana pelo Circuito das Américas.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

WILLIAMS:

Alexander Albon e Nicholas Latifi

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

