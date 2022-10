Luta do Anderson Silva vai passar na Globo hoje? Confira onde assistir

Luta do Anderson Silva vai passar na Globo hoje? Confira onde assistir

O ídolo brasileiro Anderson Silva enfrenta o norte-americano Jake Paul em luta de boxe na noite deste sábado, 29 de outubro, em embate que promete muita ação direto da Arena Gila River em Phoenix, nos Estados Unidos. Mas a luta do Anderson Silva vai passar na Globo hoje? Onde assistir a disputa entre os atletas? Confira todas as informações do texto a seguir.

Luta do Anderson Silva vai passar na Globo hoje?

A luta do Anderson Silva não vai passar na Globo hoje. O canal Combate é quem transmite com exclusividade a disputa de boxe entre o brasileiro e o norte-americano Jake Paul neste sábado.

Só dá para assistir a luta do Anderson Silva no Combate, disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extar na mensalidade. Rhoodes Lima é quem comanda a transmissão ao lado de Ana Hissa e Hebert Conceição.

As duas primeiras lutas vão passar no Sportv 3, na TV fechada.

Quem é assinante do GloboPlay, plataforma de streaming, também pode acompanhar ao vivo a luta de boxe neste sábado. É só entrar no aplicativo do celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv e curtir.

A luta está programada para oito rounds entre os dois.

Que horas vai ser a luta do Anderson Silva?

A luta do Anderson Silva está programada para começar às ONZE E MEIA DA NOITE (Horário de Brasília) neste sábado, em Phoenix, nos Estados Unidos.

O grande evento de artes marciais tem início às 20h50, horário de Brasília. Porém, como a disputa entre o brasileiro e Jake Paul é a última do Card, então a luta deve acontecer mais tarde.

Como lutador de boxe após se aposentar do UFC, Anderson já venceu Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz nos ringues pelo mundo. Hoje, encara um iniciante no esporte, mas que vem com todo o gás necessário para brigar pela vitória custe o que custar.

O que esperar da luta do Anderson Silva x Jake Paul hoje?

A luta de boxe entre Anderson e Jake Paul promete muita rivalidade dentro do ringue. Durante a pesagem os dois se encararam fixamente por alguns minutos, mas o respeito prevaleceu entre os adversários.

Anderson "Spider", de 47 anos, vai enfrentar a sensação da internet e iniciante na carreira de pugilista, Jake Paul, de 25 anos. O brasileiro deixou o MMA e o UFC em 2021, mas ainda não encarou a aposentadoria de fato visto que retornou ao ringue para se aventurar no boxe.

Desde que começou a jornada, Spider está invicto depois de ganhar de Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, o último por nocaute.

Jake, por outro lado, vem de vitória contra Tyron Woodley, do UFC; e Ben Askren, também ex-UFC. O jovem norte-americano contabiliza cinco vitórias em cinco lutas. Agora, tem o maior desafio da sua carreira.

Confira o Card completo no evento deste sábado.

Anderson Silva x Jake Paul

Ashton Sylve x Braulio Rodriguez

Alejandro Santiago x Antonio Nieves

Uriah Hall x Le'Veon Bell

Chris Avila x Mikhail Varshavski

Confira como foi a pesagem dos profissionais.



